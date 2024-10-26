Το εξώφυλλο του άλμπουμ του Ye «Bully» δημιουργία του φωτογράφου Daido Moriyama

Το εξώφυλλο του «Bully» του επόμενου σόλο άλμπουμ του Ye, του Αμερικανού ράπερ που ήταν παλαιότερα γνωστός ως Kanye West, περιλαμβάνει μια εικόνα που κατέγραψε με την κάμερά του ο Ιάπωνας φωτογράφος Ντάιντο Μοριγιάμα (Daido Moriyama).

Ο ράπερ δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram ασπρόμαυρη φωτογραφία ενός ατόμου που χαμογελά. Τα δόντια του ατόμου είναι καλυμμένα με θήκες με πολύτιμους λίθους και τα κεντρικά είναι μαυρισμένα.

Το ιταλικό ψηφιακό περιοδικό Outpump σε ανάρτηση στο Instagram διευκρινίζει ότι η εικόνα είναι μια αναφορά στο ιαπωνικό έθιμο ohaguro, σύμβολο της ενηλικίωσης, του γάμου και της ομορφιάς.

Γυναίκες έβαφαν τα δόντια τους με ένα διάλυμα φτιαγμένο «από ρινίσματα σιδήρου αναμεμειγμένα με ξύδι και τανίνη από λαχανικά ή τσάι» σύμφωνα με το British Dental Journal.

Την περίοδο Μεϊτζί η μόδα εξαφανίστηκε επειδή θεωρήθηκε πολύ οπισθοδρομική και διατηρήθηκε μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, όπως η αναπαράσταση δραμάτων στο θέατρο Kabuki ή κατά τη διάρκεια λαϊκών εορτασμών υιοθετήθηκε από γκέισες.

Ο Μοριγιάμα καταγράφει τις αλλαγές στη μεταπολεμική Ιαπωνία και τις επιπτώσεις του εκσυγχρονισμού στον πολιτισμό της χώρας. Συμμετείχε στην έκθεση του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης το 1974 «New Japanese Photography».

Ο Ye επιστράτευσε τον θρυλικό Ιάπωνα φωτογράφο για το εξώφυλλο του άλμπουμ του.

Ο γεννημένος στην Οσάκα το 1938, Ντάιντο Μοριγιάμα μεγάλωσε τις ταραγμένες στιγμές του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Αφού μετακόμισε στο Τόκιο, έγινε βοηθός του φωτογράφου Τακέτζι Ιβαμίγια (Takeji Iwamiya), βελτίωσε τις δεξιότητές του στο μέσο και καθιερώθηκε ως ένα από τα πολλά υποσχόμενα ταλέντα στην ιαπωνική φωτογραφία.

Ο Ιάπωνας φωτογράφος επηρεάστηκε βαθιά από Αμερικανούς καλλιτέχνες, όπως οι Άντι Γουόρχολ και Γουίλιαμ Κλάιν, καθώς και από τον μυθιστοριογράφο και ποιητή Τζακ Κέρουακ. Τα τολμηρά και αντισυμβατικά στυλ τους άφησαν σημάδι στη δουλειά του. Αυτή η επιρροή φαίνεται στην τολμηρή προσέγγισή του στη φωτογραφία, αναφέρει το περιοδικό.

Ο Ye ταξίδεψε στο Τόκιο και ανέλαβε τον πλήρη δημιουργικό έλεγχο του άλμπουμ, καθώς ήταν ο μοναδικός παραγωγός του. Ο δημοσιογράφος Toure αποκάλυψε πρόσφατα ότι ο Ye μετεγκαταστάθηκε στο Τόκιο, όπου έζησε και ηχογράφησε το άλμπουμ σε δωμάτιο ξενοδοχείου.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ye παρουσιάζει το έργο Ιάπωνα καλλιτέχνη σε άλμπουμ του. Ο Τακάσι Μουρακάμι (Takashi Murakami) σχεδίασε το εξώφυλλο για τα άλμπουμ του ράπερ «Graduation» του 2007 και «Kids See Ghosts» συνεργασία με τον Kid Cudi του 2018.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

