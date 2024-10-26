7 τροφές με περισσότερη βιταμίνη C από τα πορτοκάλια

Όταν ακούμε για βιταμίνη C, το μυαλό μας πηγαίνει αυτόματα στα πορτοκάλια. Ωστόσο, αυτό το αγαπημένο φρούτο δεν είναι ο πρωταθλητής της βιταμίνης C! Ένα μεσαίου μεγέθους πορτοκάλι περιέχει περίπου 69,7 mg βιταμίνης C, ποσότητα μικρότερη από αυτή που θα βρεις σε αρκετά άλλα φρούτα και λαχανικά.

Αν και η βιταμίνη C δεν μπορεί από μόνη της να αποτρέψει ένα κρυολόγημα, βοηθά στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού μας συστήματος, κάτι πολύ σημαντικό. Γι’ αυτό, σου παρουσιάζουμε 7 τροφές που έχουν περισσότερη βιταμίνη C από τα πορτοκάλια και είναι πανεύκολο να τις εντάξεις στη διατροφή σου!

1. Κόκκινες πιπεριές

Οι κόκκινες πιπεριές αποτελούν εξαιρετική πηγή βιταμίνης C, παρέχοντας περίπου 190 mg ανά φλιτζάνι. Αυτό είναι τριπλάσια ποσότητα από ένα πορτοκάλι! Εκτός από τη βιταμίνη C, οι κόκκινες πιπεριές είναι πλούσιες σε βιταμίνη Α, η οποία βοηθά στην καλή λειτουργία της όρασης.

2. Πράσινες πιπεριές

Οι πράσινες πιπεριές, αν και έχουν λιγότερη βιταμίνη C από τις κόκκινες, περιέχουν ακόμα περίπου 120 mg ανά φλιτζάνι, δηλαδή το διπλάσιο από την προτεινόμενη ημερήσια δόση. Είναι επίσης μια καλή πηγή φυτικών ινών, που συμβάλλουν στη σωστή λειτουργία του πεπτικού συστήματος.

3. Μπρόκολο

Ένα φλιτζάνι μπρόκολο μπορεί να σου προσφέρει περίπου 132 mg βιταμίνης C, μαζί με φυτικές ίνες και ελάχιστες θερμίδες. Εκτός από αυτά, μελέτες δείχνουν ότι το μπρόκολο μπορεί να έχει αντικαρκινικές ιδιότητες, καθιστώντας το ιδανικό για την υγεία σου.

4. Κουνουπίδι

Το κουνουπίδι, είτε το απολαμβάνεις ψητό, είτε στον ατμό, είτε βραστό, μπορεί να σου δώσει 127,7 mg βιταμίνης C ανά μερίδα. Είναι επίσης πλούσιο σε φυτικές ίνες και πρωτεΐνες, καθιστώντας το εξαιρετική επιλογή για ένα υγιεινό και χορταστικό γεύμα.

5. Ακτινίδιο

Το ακτινίδιο είναι πλούσιο σε βιταμίνη C, με περίπου 137,2 mg ανά μερίδα (2 φρούτα). Είναι επίσης πλούσιο σε κάλιο και χαλκό, κάνοντάς το ένα πραγματικό υπερ-φρούτο για την υγεία σου.

6. Παπάγια

Η παπάγια είναι μια τροπική επιλογή που δεν πρέπει να λείπει από τη διατροφή σου. Ένα φλιτζάνι παπάγιας παρέχει περίπου 88 mg βιταμίνης C, ενώ βοηθά στη σωστή λειτουργία του πεπτικού συστήματος χάρη στα ένζυμά της. Επιπλέον, έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, συμβάλλοντας στην καλύτερη συνολική υγεία.

Δεν χρειάζεται να στηριχτείς μόνο στα πορτοκάλια για να πάρεις την απαραίτητη δόση βιταμίνης C. Υπάρχουν πολλές άλλες γευστικές και θρεπτικές επιλογές που θα σου προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερη ποσότητα από αυτή την πολύτιμη βιταμίνη!

