Η Leni Klum έδωσε τη δική της απάντηση στα τρολ που τη «σταύρωσαν» για τις σέξι διαφημίσεις εσωρούχων με τη μητέρα της, Heidi, σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Glamour».

Το 20χρονο μοντέλο και η 51χρονη μητέρα της έγιναν πρωτοσέλιδα πέρυσι όταν εμφανίστηκαν σε μια σέξι διαφήμιση για ιταλική μάρκα εσωρούχων. Η Leni Klum «έριξε» το γάντι στους «haters» του διαδικτύου αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Προσπαθώ πάντα να θυμάμαι πως ό,τι κι αν κάνεις, πάντα θα υπάρχει κάποιος που θα δεν του αρέσει η δουλειά μου».

Η κόρη του διάσημου μοντέλου και παρουσιάστριας πλέον επικεντρώνεται στην καριέρα της και τη ζωή της στη Νέα Υόρκη. «Το άσχημο είναι ότι δεν έχεις κανέναν έλεγχο πάνω σε αυτά που γράφονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορείς να εστιάζεις και μόνο στα αρνητικά. Αυτό μπορεί εύκολα να συμβεί, ειδικά αν περνάς πολύ χρόνο στα social media. To καλό είναι ότι υπάρχουν και πολλές θετικές αντιδράσεις από πολλούς ανθρώπους».

Μάλιστα, η ίδια επισήμανε ότι τα περισσότερα σχόλια είναι στα γερμανικά, οπότε πολλά από αυτά δεν τα καταλαβαίνει. Η Leni Klum πόζαρε στο εξώφυλλο του «Glamour» φορώντας ένα λευκό φόρεμα, το οποίο συνδύασε με ένα εντυπωσιακό headpiece.

Η Heidi μοιράζεται τη μεγαλύτερη κόρη της, τη Leni, με τον Ιταλό επιχειρηματία Flavio Briatore, από τον οποίο χώρισε, ενώ ήταν ακόμη έγκυος. Λίγο αργότερα ξεκίνησε σχέση με τον τραγουδιστή Seal και οι δυο τους παντρεύτηκαν το 2005, τέσσερα χρόνια πριν υιοθετήσει τη Leni σε ηλικία πέντε ετών. Η Heidi και ο τραγουδιστής συνέχισαν να μοιράζονται τρία βιολογικά παιδιά: τους γιους Henry, 19 ετών, και Johan, 17 ετών, καθώς και την κόρη Lou, 15 ετών.

Τον Δεκέμβριο του 2018, η Heidi Klum παντρεύτηκε τον κιθαρίστα των Tokio Hotel, Tom Kaulitz. Τον περασμένο Οκτώβριο, πολλοί θαυμαστές της την είχαν «κράξει» για τις συγκεκριμένες φωτογραφίες εσωρούχων με την κόρη της, ενώ δεν ήταν λίγοι αυτοί που της έγραψαν ότι ήταν «ενοχλητικές».

«Ποια φυσιολογική μαμά θα πόζαρε μαζί με την κόρη της με εσώρουχα;», έγραψε ένας θαυμαστής της, με τη Χάιντι να αναγκάζεται να «μπλοκάρει» τα σχόλια στην ανάρτησή της.

Στις φωτογραφίες και το βίντεο, η Heidi επιδείκνυε τους γυμνασμένους κοιλιακούς της με ένα δαντελένιο μπορντό σετ, καθώς πόζαρε δίπλα στη Leni, η οποία φορούσε ένα μαύρο σουτιέν και ένα μαύρο εσώρουχο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.