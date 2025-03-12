Η Gal Gadot αποκάλυψε ότι αγωνίζεται για την ανατροφή των τεσσάρων κοριτσιών της στον «μπερδεμένο κόσμο των φίλτρων και του TikTok». Η 39χρονη πρωταγωνίστρια του «Wonder Woman» μοιράζεται τις κόρες της Alma, 13 ετών, Maya, οκτώ ετών, Daniella, τριών ετών, και Ori, 12 μηνών, με τον σύζυγό της, Jaron Varsano.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό «DuJour», η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι αισθάνεται πως το να μεγαλώσει ήταν ευκολότερο για εκείνη, απ' ότι θα είναι για τα παιδιά της, καθώς τα social media δεν υπήρχαν. Η σταρ έκανε τη σύγκριση αυτή, ενώ συζητούσε για τον ρόλο της ως η κακιά βασίλισσα στην επερχόμενη live-action μεταφορά της «Χιονάτης».

«Πάντα λέω στα παιδιά μου ότι για μένα η ενηλικίωση ήταν πολύ πιο εύκολη από ότι για εσάς», ανέφερε η ηθοποιός. «Μεγάλωσαν με όλα αυτά τα φίλτρα, με ψεύτικες αναρτήσεις. Νομίζουν ότι είναι αληθινά, χωρίς να ξέρουν ότι έχουν φιλτραριστεί και ρετουσαριστεί εντελώς. Τους λέω: ‘’Ό,τι βλέπετε εκεί έξω, είναι ψεύτικο, όχι αληθινό’’. Είναι ένας πολύ μπερδεμένος κόσμος για ένα κορίτσι», πρόσθεσε η ίδια.

Η σταρ έδωσε, επίσης, πληροφορίες για το «χάος» του πολυάσχολου νοικοκυριού της, παραδεχόμενη ότι είναι μια έντονη αντίθεση με το πολύ, πολύ ήσυχο σπίτι, στο οποίο μεγάλωσε στο Ισραήλ.

«Αν έρθετε στο σπίτι μου, γελούν, τσακώνονται, κλαίνε. Είναι ένα ευρύ φάσμα συναισθημάτων και το λατρεύω. Ναι, είναι πολλά. Κάνω ζογκλερικά. Κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και έχουμε βοήθεια και ο σύζυγός μου κάνει την καλύτερη δουλειά ως μπαμπάς. Δεν κοιμάμαι πολύ», είπε η ηθοποιός χαμογελώντας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ισραηλινή ηθοποιός είχε αποκαλύψει ότι τον περασμένο Μάρτιο υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση θρόμβου στον εγκέφαλό της, λίγο μετά τη γέννηση του τέταρτου παιδιού της.

Η ηθοποιός βρισκόταν στον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης της όταν διαγνώστηκε για πρώτη φορά με θρόμβο στον εγκέφαλο. Η ίδια αποκάλυψε ότι υπέφερε από αφόρητους πονοκεφάλους που την καθήλωσαν στο κρεβάτι. «Είναι ζωτικής σημασίας να ακούμε το σώμα μας και να εμπιστευόμαστε αυτό που μας λέει. Ο πόνος, η δυσφορία ή ακόμα και οι ανεπαίσθητες αλλαγές συχνά έχουν βαθύτερο νόημα και το να είστε συντονισμένοι με το σώμα σας μπορεί να σας σώσει τη ζωή», είχε δηλώσει η Gal Gadot για την περιπέτεια της υγείας της.

Πηγή: skai.gr

