Η Τάιρα Μπανκς, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της παγκόσμιας μόδας, προκάλεσε αίσθηση αλλά και σύγχυση κατά τη διάρκεια πρόσφατης νυχτερινής εξόδου της σε παμπ του Σίδνεϊ. Η εμφάνισή της, γεμάτη θεατρικότητα, χιούμορ και… απρόβλεπτες στιγμές, κατέληξε «viral», με εκατοντάδες σχόλια και αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η εμφάνιση που ξάφνιασε…

Το διάσημο μοντέλο και παρουσιάστρια εμφανίστηκε ως DJ της βραδιάς, φορώντας εκκεντρική κίτρινη περούκα και χριστουγεννιάτικο καπέλο. Ξαφνικά, σταμάτησε τη μουσική και ξεκίνησε έναν παθιασμένο, αλλά, μάλλον, παράξενο μονόλογο για τον Άγιο Βασίλη, υποστηρίζοντας ότι «σαμποτάρει» την επιχείρηση παγωτού της. Το κοινό, που αρχικά παρακολουθούσε την παράστασή της, σύντομα βρέθηκε να την κοιτάζει με απορία, με ορισμένους να αναρωτιούνται ανοιχτά: «Είναι καλά;».

Η εκκεντρική εμφάνιση δεν ήταν τυχαία. Συνδέεται με το νέο δημιουργικό εγχείρημά της: τον χαρακτήρα Santa SMiZE, ένα χιουμοριστικό, εορταστικό alter ego που συνοδεύει την προώθηση του παγωτού της SMiZE & Dream, αλλά και το νέο χριστουγεννιάτικο τραγούδι της. Το concept περιλαμβάνει χορευτική μουσική, υπερβολή, εορταστική ενέργεια και μια διάθεση παιδικού θεάματος, ένα project που η ίδια έχει περιγράψει ως «τρελό, αλλά απελευθερωτικό».

Γεννημένη στο Λος Άντζελες, η Τάιρα Μπανκς από μικρή ξεχώριζε: ψηλή, εκρηκτική παρουσία και με μια χαρισματική αυτοπεποίθηση που δύσκολα περνούσε απαρατήρητη. Στα 15 της χρόνια ξεκίνησε το μόντελινγκ, ενώ ακόμη φοιτούσε στο σχολείο. Αντί να ακολουθήσει μια συμβατική διαδρομή, αποφάσισε να κυνηγήσει ένα όνειρο που φαινόταν απίθανο: να γίνει διάσημο μοντέλο σε έναν χώρο που τότε άφηνε ελάχιστο χώρο στη διαφορετικότητα. Κι όμως, εκείνη όχι μόνο χώρεσε αλλά κυριάρχησε.

Το 2003, η ίδια παρουσίασε το διάσημο πλέον τηλεοπτικό ριάλιτι, «America’s Next Top Model». Το σόου έγινε παγκόσμιο φαινόμενο και άλλαξε τον τρόπο που οι άνθρωποι βλέπουν τη μόδα, το μόντελινγκ, αλλά και την τηλεοπτική πραγματικότητα. Η φράση της «smize», να «χαμογελάς με τα μάτια», έγινε παγκόσμιο meme και trademark του στυλ της.

