Ζήλια στις σχέσεις: Τα καμπανάκια που δείχνουν ότι η κατάσταση ξεφεύγει

Αν και είναι δύσκολο να παραδεχθεί κανείς ότι ζηλεύει τον ή την σύντροφό του, η ζήλια είναι ένα συναίσθημα που κυριεύει πολύ συχνά κάποιον από τους δύο συντρόφους μέσα σε μια σχέση. Τι είναι, όμως, η ζήλια και πώς ξεκινάει; Υπάρχει κόκκινη γραμμή που μας δείχνει ότι η κατάσταση τείνει να ξεφύγει;

Η σύμβουλος ψυχικής υγείας και ψυχοθεραπεύτρια, Έττυ Βαρούχ, μιλώντας στην εκπομπή του ΣΚΑΪ Ζω Καλά με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη εξηγεί ότι κατ’ αρχάς όλα τα συναισθήματα είναι θεμιτά και αποδεκτά.

«Ουσιαστικά τι είναι τα συναισθήματα; Είναι καμπανάκια του ψυχισμού μας που μας λέει ότι κάτι συμβαίνει» σημειώνει.

Από την άλλη όμως, συνέχισε, σίγουρα υπάρχουν και σημάδια που μας δείχνουν ότι η ζήλια ξεφεύγει από τα φυσιολογικά όρια και εξελίσσεται σε παθολογική κατάσταση.

Εξηγώντας τη διαφορά η κ. Βαρούχ ανέφερε: «Το λέω έτσι και λίγο προβοκατόρικα. Από το 2ο ή το 3ο ραντεβού το πολύ, ο άλλος μας έχει δείξει ότι κάτι δεν πάει καλά, το οποίο όμως εμείς το καταγράφουμε ως ενδιαφέρον από την πλευρά του άλλου, όταν μας πει πώς ντύθηκες έτσι, πού ήσουν, με ποιον μιλούσες, γιατί άργησες να απαντήσεις στα μηνύματα. Όλα αυτά καταγράφονται ως ότι 'του αρέσω' και 'με θέλει πολύ'».

Όμως, δεν είναι έτσι, συνεχίζει η κ. Βαρούχ: «Πάει να με ελέγξει, έχει μεγάλη ανασφάλεια ο συγκεκριμένος άνθρωπος και πιθανότατα αυτό μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι παθολογικό, αλλά δεν είναι και σίγουρο. Αλλά μετά θέλουμε εμείς να μείνουμε σε αυτό; Άρα υπάρχουν πολλά σημάδια από την αρχή».

Σύμφωνα με την κ. Βαρούχ σημάδια ζήλιας υπάρχουν και σε άλλου τύπου σχέσεις πλην των ερωτικών: «Έχουμε αυτό το πλάγιο βλέμμα που λένε ‘α, πολύ ωραία, πήρες προαγωγή’, αλλά αισθανόμαστε ότι δεν είναι αληθινή αυτή η χαρά και το σώμα μας πάντα μας δίνει σημάδια, υπάρχει το ένστικτο».

«Πολλές φορές το ξέρουμε μέσα μας, αλλά δεν θέλουμε να το ακούσουμε και να το ακουμπήσουμε, κανένας μας δεν θέλει, αλλά κάποια στιγμή βγαίνει» κατέληξε η κ. Βαρούχ.

