Lana Del Rey: Έρχεται με νέο άλμπουμ τον Μάρτιο – Σας έχουμε «δώρο» ένα τραγούδι από τον δίσκο

Το καλό νέο της ημέρας είναι ότι η Lana Del Rey ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει νέο άλμπουμ. Ο νέος δίσκος της τραγουδίστριας θα έχει τίτλο «Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd» στις 10 Μαρτίου, με το ομώνυμο κομμάτι να κυκλοφορεί τώρα.

Το άλμπουμ, το ένατο της Del Rey, θα περιλαμβάνει συνεργασίες με τον Jon Batiste, τους Bleachers του Jack Antonoff, τον Father John Misty, τον Judah Smith, τον Tommy Genesis και τους SYML, σύμφωνα με το εξώφυλλο.

Σε ένα σημείωμα, που ανέβασε στον λογαριασμό της στο Facebook, η τραγουδίστρια έγραψε μια μακρά λίστα ευχαριστιών, καταλήγοντας με μια νότα εκτίμησης προς τους ακροατές της.

«Η μουσική είναι για διασκέδαση και για εσάς και για εμένα και δεν είναι πάντα δωρεάν», έγραψε.

Το τελευταίο της στούντιο άλμπουμ, «Blue Banisters», κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2021.

Πηγή: skai.gr

