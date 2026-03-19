Μια βραδιά αφιερωμένη σε έναν ζωντανό θρύλο του θεάματος κατέληξε να «γεννήσει» έντονο προβληματισμό. Η Λάιζα Μινέλι εμφανίστηκε σε εκδήλωση στο Λος Άντζελες για την παρουσίαση των απομνημονευμάτων της, «Kids, Wait Till You Hear This!», σε ένα κατάμεστο θέατρο 2.000 θέσεων. Ωστόσο, η παρουσία της στη σκηνή προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις.

Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό Million Dollar Theater -χώρο με ιδιαίτερη σημασία για την οικογένειά της, καθώς εκεί είχε εμφανιστεί η μητέρα της, Τζούντι Γκάρλαντ- ξεκίνησε με έντονη θεατρικότητα. Χορευτικά νούμερα έδωσαν τον τόνο της βραδιάς, προετοιμάζοντας το κοινό για τη συνέχεια. Ή μήπως όχι; Και η αποκάλυψη ήρθε με τη Λάιζα Μινέλι καθισμένη σε καρέκλα σκηνοθέτη. Η 80χρονη σταρ έδειχνε σωματικά εύθραυστη και αντιμετώπιζε εμφανή δυσκολία στην επικοινωνία. Οι απαντήσεις της στις ερωτήσεις ήταν συχνά αποσπασματικές, με παύσεις, αφήνοντας στιγμές αμηχανίας τόσο στον συνομιλητή της όσο και στο κοινό.

Liza singing "Our Love is Here to Stay" at book event tonight

Τη συζήτηση συντόνιζε ο στενός της συνεργάτης, Μάικλ Φάινσταϊν, ο οποίος ανέλαβε να διατηρήσει τη ροή της εκδήλωσης, συχνά αναδιατυπώνοντας τις απαντήσεις της και καθοδηγώντας τη συζήτηση. Σε μια προσπάθεια να υποστηριχθεί η αφήγηση, η βραδιά πλαισιώθηκε από αποσπάσματα του audiobook των απομνημονευμάτων της, όπου η φωνή της Μινέλι ακούγεται καθαρή και σταθερή. Παράλληλα, προβλήθηκαν στιγμές από την καριέρα της στην ακμή της, με εμφανίσεις από το «Cabaret» και το «Liza with a Z», που υπενθύμιζαν το μέγεθος της καλλιτεχνικής της παρουσίας.

Liza Minnelli was wheeled out of her "Live In Conversation'' stop at the Million Dollar Theater in L.A. Tuesday night, where she promoted "Kids, Wait Till You Hear This!"



🎥: Backgrid

Η πιο αμήχανη στιγμή της βραδιάς ήρθε όταν επιχείρησε να τραγουδήσει το «Love Is Here to Stay». Αν και ξεκίνησε δυναμικά, στη συνέχεια φάνηκε να δυσκολεύεται να θυμηθεί τους στίχους. Παρά τις δυσκολίες, το κοινό παρέμεινε στο πλευρό της.

Πηγή: skai.gr

