Η Μπρουκς Ναντίρ φόρεσε, επιτέλους, το θρυλικό κατακόκκινο μαγιό του «Baywatch». Η 29χρονη καλλονή εντοπίστηκε με το σέξι ολόσωμο μαγιό κατά τη διάρκεια γυρισμάτων για το νέο reboot της σειράς στην παραλία του Λος Άντζελες. Πρόκειται για το εμβληματικό μαγιό του «Baywatch», που έχει γράψει ιστορία.

Το ίδιο μαγιό φορούσαν οι πρωταγωνίστριες της αρχικής σειράς, η οποία προβλήθηκε από το 1989 έως το 2001, όπως οι Pamela Anderson, Carmen Electra, Yasmine Bleeth, Donna D'Errico και Nicole Eggert. Στην κινηματογραφική εκδοχή του 2017, παρόμοια σχέδια φόρεσαν οι Alexandra Daddario, Kelly Rohrbach και Ilfenesh Hadera.

Το μοντέλο, που πλέον δραστηριοποιείται και στην τηλεόραση, εντυπωσίασε με την εμφάνισή της στα γυρίσματα, δείχνοντας μαυρισμένη και σε εξαιρετική φυσική κατάσταση, με λεπτή μέση και καλλίγραμμα πόδια.

Η ίδια φαίνεται να ακολουθεί τα βήματα της Πάμελα Άντερσον, η οποία υποδυόταν τη CJ (Casey Jean Parker) στη μακροχρόνια επιτυχημένη σειρά, δίπλα στους David Hasselhoff και Carmen Electra. Στο νέο «Baywatch», η Ναντίρ θα υποδυθεί τη Selene, την αιχμηρή και δυναμική επικεφαλής των ναυαγοσωστών της Zuma Beach.

Στα γυρίσματα εθεάθη και η Livvy Dunne, πρώην αθλήτρια της ενόργανης και influencer, η οποία θα υποδυθεί τη Grace, μια ενθουσιώδη και φιλόδοξη ναυαγοσώστρια. Στη σειρά συμμετέχουν επίσης οι Jessica Belkin, Thaddeus LaGrone, Shay Mitchell, Stephen Amell, Hassie Harrison και Noah Beck.

Πηγή: skai.gr

