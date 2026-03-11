Λάιζα Μινέλι: Σεξ με τον Σκορσέζε, ο εθισμός της μητέρας της και η… εφεύρεση του «moonwalk»

Τα απομνημονεύματα της Λάιζα Μινέλι είναι πλέον γεγονός. Αποσπάσματα από την κυκλοφορία του «Kids, Wait Til You Hear This!» έχουν δημοσιευτεί σε όλα τα διεθνή μέσα. Ο τίτλος, γεμάτος κουτσομπολίστικη διάθεση, εξομολογητικός και με έντονο άρωμα Μπρόντγουεϊ, σε προϊδεάζει για το τι θα διαβάσεις.

Εκτός από το ότι παρουσιάζεται ως καλοσυνάτη και πολιτικά ευαισθητοποιημένη, η Μινέλι είναι σχεδόν ηρωικά απαλλαγμένη από κάθε τακτ. Καθώς σκιαγραφεί τη ζωή της -από το λαμπερό Χόλιγουντ μέχρι το σκληρότερο, πιο «τραχύ» Νιου Γιορκ και μέσα από εθισμούς, ασθένειες και πολλούς γάμους- όλοι, και περισσότερο απ’ όλους η ίδια, κρίνονται με αφοπλιστική ειλικρίνεια.

Η σχέση της με τον Μάρτιν Σκορσέζε

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «New York, New York» (1977), η Μινέλι απάτησε τον δεύτερο σύζυγό της με τον παντρεμένο σκηνοθέτη της ταινίας, τον Μάρτιν Σκορσέζε (ενώ παράλληλα είχε και σχέση με τον Μιχαήλ Μπαρίσνικοφ).

«Ήμασταν και οι δύο Ιταλοί. Παθιασμένοι. Έντονοι. Αφοσιωμένοι στην τέχνη μας. Και οι δύο είχαμε εκρηκτικό χαρακτήρα… Ήταν ένας διαβολικά όμορφος άντρας που μοιραζόταν την αγάπη μου για τον κινηματογράφο», γράφει για τον Σκορσέζε.

Η σχέση τους, γεμάτη κοκαΐνη, συνεχίστηκε και μετά την ολοκλήρωση της ταινίας. Τον επέλεξε μάλιστα να τη σκηνοθετήσει στο μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ, «The Act». Τελικά όμως, όπως γράφει, «χρειαζόμασταν έναν θεατρικό σκηνοθέτη. Ο Μάρτι έπρεπε να φύγει, αλλά δυστυχώς το μόνο άτομο που μπορούσε να τον απολύσει ήμουν εγώ… Έκανα αυτό που έπρεπε. Παραλίγο να με σκοτώσει και να μου ραγίσει την καρδιά». Η σχέση τους συνέχισε για λίγο ακόμη, αλλά όχι για πολύ. «Χρόνια αργότερα, το 2014, τον είδα στα Όσκαρ και πήγα να τον χαιρετήσω. Δυστυχώς, γύρισε από την άλλη. Πολύ θλιβερό».

Ο Πίτερ Σέλερς ντυμένος ναζί

Ο Πίτερ Σέλερς παρακολούθησε μια παράσταση της Μινέλι στο Λονδίνο το 1973. Πήγε στα καμαρίνια, ήπιαν σαμπάνια και, όπως γράφει, «το ειδύλλιό μας ξεκίνησε εκείνο το βράδυ στο καμαρίνι μου. Ήταν όμορφο και διαφορετικό από οτιδήποτε είχα ζήσει».

Το πρόβλημα ήταν ότι ο Σέλερς ήταν παντρεμένος, 20 χρόνια μεγαλύτερος από εκείνη, και η Μινέλι ήταν ήδη αρραβωνιασμένη – ενώ τυπικά ήταν ακόμη παντρεμένη με τον πρώτο της σύζυγο, Πίτερ Άλεν.

Η σχέση γρήγορα έγινε χαοτική. Όταν η Μινέλι συμβουλεύτηκε δύο μέντιουμ για το ειδύλλιο, ο Σέλερς εξοργίστηκε επειδή δεν είχε συμβουλευτεί το… δικό του μέντιουμ. Τα πράγματα έγιναν χειρότερα. «Με μάλωνε, με κορόιδευε, με εκφόβιζε μιλώντας με φωνές διαφόρων χαρακτήρων», γράφει.

Και ακόμη χειρότερα: μια μέρα, πήγε να επισκεφτεί τη φίλη τους Τζόαν Κόλινς στο Λονδίνο ντυμένος με ναζιστική στολή. Όταν βγήκε από το αυτοκίνητο, φώναξε «Sieg Heil! Sieg Heil!». Η Μινέλι γράφει ότι ήταν εξοργισμένη και σοκαρισμένη. «Ίσως το θεωρούσε αστείο, αλλά ο αντισημιτισμός δεν είναι αστείος».

Η δύσκολη σχέση με τη μητέρα της, Τζούντι Γκάρλαντ

Η σχέση της Μινέλι με τη μητέρα της, τη θρυλική Τζούντι Γκάρλαντ, ήταν βαθιά αλλά περίπλοκη. Σε ηλικία μόλις 13 ετών, η Μινέλι βοηθούσε να ελέγχει την εξάρτηση της μητέρας της από τα χάπια. Μαζί με μια υπηρέτρια άδειαζαν τα μπουκάλια και τα γέμιζαν με ασπιρίνες. «Στα 13 μου ήμουν η φροντίστρια της μητέρας μου -νοσοκόμα, γιατρός, φαρμακολόγος και ψυχίατρος μαζί». Παρότι περιγράφει τη Γκάρλαντ ως χειριστική και ζηλιάρα σε ορισμένες στιγμές, γράφει επίσης ότι τη λάτρευε βαθιά.

Δεν τα πήγαινε καλά με τον Τζιν Χάκμαν

Μετά το Όσκαρ της για το «Cabaret», η Μινέλι γύρισε την ταινία «Lucky Lady». Η εμπειρία δεν ήταν καλή. «Νομίζω ότι είναι δίκαιο να πω ότι ο Τζιν ήταν ξεκάθαρα αγενής», γράφει για τον Τζιν Χάκμαν. Ωστόσο προσθέτει ότι λυπήθηκε πολύ όταν πέθανε το 2025, μετά από προβλήματα υγείας που συνδέονταν με τη νόσο Αλτσχάιμερ και άλλες ασθένειες.

Έμεινε άστεγη στο Σέντραλ Παρκ

Όταν μετακόμισε στη Νέα Υόρκη ως έφηβη, έμεινε σε έναν «ξενώνα για γυναίκες». Τελικά, την έδιωξαν επειδή δεν πλήρωνε τους λογαριασμούς. Για μερικές νύχτες κοιμόταν σε ένα παγκάκι στο Σέντραλ Παρκ.

Κατέρρευσε στον δρόμο λόγω αλκοόλ

Το 2003, λίγο μετά από αποτοξίνωση, άρχισε πάλι να πίνει. Κάποια στιγμή κατέρρευσε σε πεζοδρόμιο της Λέξινγκτον Άβενιου. Εκατοντάδες άνθρωποι περνούσαν από πάνω της χωρίς να σταματήσουν. «Ήμουν πιο ντροπιασμένη από ποτέ στη ζωή μου», γράφει. Το αφηγείται για να δείξει ότι εκατομμύρια άνθρωποι παλεύουν με τον κίνδυνο υποτροπής στον εθισμό.

Λέει ότι βοήθησε τον Μάικλ Τζάκσον με το «moonwalk»

Η Μινέλι ισχυρίζεται ότι βοήθησε τον Μάικλ Τζάκσον να αναπτύξει το διάσημο «moonwalk». Είχε δει χορευτές στη Βραζιλία να κάνουν μια παρόμοια κίνηση και την έδειξε στον Τζάκσον, ο οποίος την αγάπησε. Η Μινέλι πιστεύει επίσης ότι μια χορογραφία από την ταινία συναυλίας «Liza with a Z» (1972), σκηνοθετημένη από τον Μπομπ Φόσι, προμήνυε το hip-hop.

Στα 80 της θέλει ακόμη να βγαίνει ραντεβού

Παρά τους τέσσερις γάμους της, λέει ότι δεν θέλει να ξαναπαντρευτεί. Αλλά δεν σκοπεύει να σταματήσει να βγαίνει ραντεβού… «Ιδανικά θα ήθελα να βγαίνω με έναν κομψό μεγαλύτερο άντρα που μιλάει υπέροχα και είναι πάμπλουτος. Μετά με έναν 40χρονο που είναι παθιασμένος με κάτι. Και μετά με έναν 18χρονο που θα βλέπω δύο φορές την εβδομάδα και δεν θα ξέρω το όνομά του».

