Νίκολας Χουλτ: «Έκραξαν» τη σύζυγό του για το στήθος της – Η αποστομωτική απάντησή της

Στο επίκεντρο σχολίων για την εμφάνισή της βρέθηκε η Bryana Holly, σύζυγος του Νίκολας Χουλτ, μετά την κοινή τους εμφάνιση στο λαμπερό πάρτι των Όσκαρ του «Vanity Fair».

Η 32χρονη εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα με παγιέτες του οίκου Lurelly, το οποίο ξεχώρισε για το βαθύ ντεκολτέ του. Ωστόσο, η εμφάνισή της δεν πέρασε απαρατήρητη μόνο για το στιλ της, αλλά και για τα επικριτικά σχόλια που δέχτηκε στα social media σχετικά με το σώμα της.

Λίγες ώρες μετά την εκδήλωση, η ίδια αποφάσισε να απαντήσει δημόσια, μέσα από Instagram Stories, βάζοντας τέλος στη συζήτηση με ένα ξεκάθαρο μήνυμα: «Βλέπω τα σχόλια για το στήθος μου. Αυτό είναι το σώμα μιας μητέρας που θηλάζει και δεν έχει θηλάσει τα παιδιά της εδώ και ώρες. Αν ξέρεις, ξέρεις. Δεν σας οφείλω καμία εξήγηση».

Με την τοποθέτησή της, η Χόλι όχι μόνο έδωσε τη δική της απάντηση στο body shaming, αλλά και ανέδειξε την πραγματικότητα της μητρότητας, στέλνοντας ένα μήνυμα αποδοχής και σεβασμού προς το γυναικείο σώμα.

Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2017 και έχει δύο παιδιά. Παρά τη φήμη που συνοδεύει τον ηθοποιό και οι δύο έχουν επιλέξει να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Μάλιστα, ο Χουλτ αναφέρθηκε για πρώτη φορά στη σύντροφό του ως «σύζυγό» του μόλις τον Νοέμβριο του 2024, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τον γάμο τους.

Nicholas Hoult's wife Bryana Holly responds to body-shaming criticism of her appearance at Oscars party https://t.co/by3EaVmREU — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 19, 2026

Ο Βρετανός ηθοποιός έχει μιλήσει στο παρελθόν με ειλικρίνεια για την εμπειρία της πατρότητας, περιγράφοντάς την ως απαιτητική αλλά βαθιά συγκινητική. «Τα επίπεδα κούρασης είναι ακραία. Κανείς δεν σε προειδοποιεί γι’ αυτό! Αλλά η αγάπη που το συνοδεύει τα ξεπερνά όλα. Είναι απίστευτο. Το απολαμβάνω», είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή του. «Τα παιδιά αλλάζουν τόσο πολύ, κάθε μέρα είναι διαφορετική. Σε γεμίζει ολοκληρωτικά ως άνθρωπο».

Ο Νίκολας Χουλτ ξεκίνησε την καριέρα του σε πολύ νεαρή ηλικία και έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από την ταινία «About a Boy», όπου πρωταγωνίστησε δίπλα στον Hugh Grant. Η μεγάλη του καθιέρωση ήρθε με τον ρόλο του Tony Stonem στη δημοφιλή σειρά «Skins», που τον ανέδειξε σε έναν από τους πιο ταλαντούχους νέους ηθοποιούς της γενιάς του.

Πηγή: skai.gr

