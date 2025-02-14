Με αφορμή την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας μοιράστηκαν μία τρυφερή προσωπική τους στιγμή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το στιγμιότυπο δείχνει τον πρίγκιπα Ουίλιαμ να αφήνει ένα απαλό φιλί στο μάγουλο της Κέιτ, η οποία χαμογελά από ευτυχία σε μια περίοδο ιδιαίτερης σημασίας για το ζευγάρι.

Συνοδεύτηκε μόνο από ένα emoji καρδιάς στη λεζάντα. Σύμφωνα με τον Independent, είναι η πρώτη φορά, που επιλέγουν αυτό το τόσο προσωπικό στιγμιότυπο για να τιμήσουν την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Η επιλογή της εικόνας δεν είναι τυχαία. Προέρχεται από ένα υλικό που είχε κυκλοφορήσει η Κέιτ τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν ανακοίνωσε το τέλος της χημειοθεραπείας και την επιστροφή της στα βασιλικά της καθήκοντα. Το βίντεο, γυρισμένο στο κτήμα Sandringham από τον Will Warr, έδειχνε την οικογένεια να παίζει ανέμελα στην φύση.

Ο Ουίλιαμ και η Κέιτ είναι μαζί πάνω από 20 χρόνια, ενώ παντρεύτηκαν το 2011. Η σχέση τους ξεκίνησε όταν σπούδαζαν στο Πανεπιστήμιο του St Andrews στην Σκωτία.

