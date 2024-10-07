Πέντε χρόνια μετά από τον «Joker» του, ο Τοντ Φίλιπς επέστεψε με ένα σίκουελ που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως αποκαθήλωση του αντιήρωά του, ο οποίος είχε μεταμορφωθεί στο πρώτο φιλμ από έναν κόμικ χαρακτήρα και εχθρό του Μπάτμαν, σε ένα ανθρώπινο ερείπιο…

Δυστυχώς, η ταινία δεν φαίνεται να έχει ενθουσιάσει κοινό και κριτικούς, ενώ και στο box office τα νούμερα δεν είναι καλά. Στο ξεκίνημά της στους αμερικανικούς κινηματογράφους η ταινία κέρδισε μόλις 40 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του στούντιο. Η προσγείωση ήταν απότομη και πολλοί αναρωτιούνται τι έχει πάει στραβά για μια τόσο φιλόδοξη παραγωγή, με μια Lady Gaga να κάνει τη διαφορά...

Μόλις πριν από τρεις εβδομάδες, οι υπηρεσίες παρακολούθησης προέβλεπαν ότι η ταινία δεν θα ξεπεράσει τα 70 εκατ. δολάρια, ένα ποσό αρκετά πιο χαμηλό από τα 96,2 εκατ. δολάρια της πρώτης ταινίας «Joker». Οι κριτικές ήταν ανάμεικτες όταν προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όπου έκανε πρεμιέρα στο διαγωνιστικό τμήμα.

Ωστόσο, η λάμψη της επιστροφής δεν κράτησε πολύ, με τη βαθμολογία στο Rotten Tomatoes να κατρακυλά, ενώ και οι κριτικές του κοινού που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση τη νύχτα της πρεμιέρας ήταν αποκαρδιωτικές. Μισό αστέρι από τα πέντε έδωσε το κοινό στη συγκεκριμένη ταινία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Joker: Folie à Deux» κόστισε τουλάχιστον δύο φορές περισσότερο από την πρώτη ταινία, αν και τα στοιχεία που έχουν αναφερθεί ποικίλλουν σχετικά με το πόσο ακριβή ήταν η παραγωγή της.

Ο Φίλιπς και ο Χοακίν Φοίνιξ έχουν δηλώσει ότι φιλοδοξούσαν να κάνουν κάτι τόσο τολμηρό όσο και η πρώτη ταινία. Ωστόσο, πολλές φορές η ταινία θα κινηθεί μεταξύ ενός παλαιομοδίτικου μιούζικαλ κι ενός δικαστικού δράματος, ενώ οι θαυμαστές και μιμητές του Τζόκερ, έξω από το δικαστήριο μοιάζουν με ένα παραπλανημένο κοινό, που έκανε ήρωά της έναν παράφρονα, ηγέτη ενός αντισυστημικού κινήματος.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, το μεγαλύτερο λάθος του στούντιο ήταν ότι άφησε την ταινία να κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ της Βενετίας, γνωρίζοντας πως δεν είναι καλή ταινία και το κυριότερο πως δεν θα άρεσε στους θαυμαστές της πρώτης. Τα λάθη πληρώνονται…

