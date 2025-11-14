Lady Gaga: Λίθιο, ψύχωση και η κατάρρευση πίσω από τη δόξα…

Η Lady Gaga, η πολυτάλαντη σταρ που έχει κατακτήσει τη μουσική, τον κινηματογράφο και τις καρδιές των θαυμαστών της, σήμερα θεωρεί τον εαυτό της «ένα υγιές, ολοκληρωμένο άτομο». Ωστόσο, όπως παραδέχεται η ίδια, η πορεία της προς την ισορροπία ήταν μακρά και δύσκολη.

Σε ένα εκτενές προφίλ του «Rolling Stone» που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2025, η καλλιτέχνιδα αποκάλυψε ότι γύριζε την ταινία «A Star Is Born» υπό την επήρεια λιθίου, ενός φαρμάκου που συνταγογραφείται συνήθως για τη διαχείριση της διπολικής διαταραχής, χωρίς να έχει δημόσια αποκαλύψει κάτι η ίδια. Η ταινία, στην οποία συμπρωταγωνιστεί με τον Bradley Cooper, κυκλοφόρησε στις αίθουσες τον Οκτώβριο του 2018.

Λίγο μετά τα γυρίσματα, η Lady Gaga ξεκίνησε την παγκόσμια περιοδεία «Joanne», η οποία διήρκεσε από τον Αύγουστο του 2017 έως τον Φεβρουάριο του 2018. Κατά τη διάρκειά της, υπέστη ψυχωτική κρίση, γεγονός που την οδήγησε σε νοσοκομειακή περίθαλψη και στην ακύρωση της περιοδείας. «Μια μέρα η αδελφή μου μου είπε: “Δεν βλέπω πια την αδελφή μου” και εγώ ακύρωσα την περιοδεία», θυμάται η σταρ. «Έπεσα εντελώς. Ήταν πραγματικά τρομακτικό».

Η διάσημη καλλιτέχνις παραδέχεται ότι τότε δεν πίστευε πως θα μπορούσε να γίνει καλύτερα. «Νιώθω πραγματικά τυχερή που είμαι ζωντανή», λέει, προσθέτοντας πως καταλαβαίνει πόσο επικίνδυνη μπορεί να είναι η κατάσταση όταν η ψυχική υγεία καταρρέει.

Η συνάντηση με τον σημερινό αρραβωνιαστικό της, Michael Polansky, τον Δεκέμβριο του 2019, υπήρξε καθοριστική για την προσωπική της ζωή. Τότε ολοκλήρωνε το άλμπουμ «Chromatica», το οποίο εξετάζει τη διαδικασία της θεραπείας, ενώ η ίδια αντιμετώπιζε σημαντικές δυσκολίες, όπως το κάπνισμα, την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και τη χρήση μαριχουάνας.

Ο Polansky, επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος, θυμάται: «Καταλάβαινα την αδυναμία που ένιωθε, ότι δεν τον έλεγχο της ζωής της. Ποτέ δεν είχα συναντήσει κάποιον τόσο ταλαντούχο και χαρισματικό να νιώθει τόσο αδύναμος».

Η σταρ αναγνωρίζει τη σημασία της σχέσης τους: «Ήθελε να με φροντίσει και ποτέ δεν με είχαν αγαπήσει έτσι. Η ζωή μου ήταν σοβαρή για αυτόν, δεν ήταν ένα πάρτι. Με βοήθησε να καταλάβω ότι η ζωή μου ήταν πολύτιμη».

Σήμερα, η Lady Gaga φαίνεται να έχει βρει τη δική της ισορροπία, αλλά οι αποκαλύψεις της θυμίζουν ότι ακόμα και οι μεγαλύτεροι αστέρες περνούν από σκοτεινές περιόδους και πως η θεραπεία και η υποστήριξη μπορούν να αλλάξουν ριζικά τη ζωή ενός ανθρώπου.

Πηγή: skai.gr

