Είτε η Lady Gaga εμφανίζεται σε βραβεία με φόρεμα από ωμό κρέας είτε δέχεται ένα Όσκαρ, ένα πράγμα είναι σίγουρο: είναι η «βασίλισσα της επανεφεύρεσης».

«Μου αρέσει να απελευθερώνω τον εαυτό μου», δήλωσε η Gaga στην ταινία «Gaga by Gaultier» του 2011. «Η φαντασίωση γίνεται η πραγματικότητά μου».

Κι είναι αλήθεια ότι η Lady Gaga γνωρίζει πώς να μεταμορφώνεται και να γίνεται άλλο. Με κάθε νέο άλμπουμ ερχόταν μια νέα Lady Gaga, μια νέα εμφάνιση, μια νέα δήλωση, ένα νέο avant garde outfit και ένας νέος ήχος. Το νέο της άλμπουμ έχει όλα αυτά τα στοιχεία. Πολλά διεθνή μέσα θεωρούν ότι είναι η καλύτερη δουλειά της, αλλά ακόμη είναι νωρίς. Ας κάνουμε, λοιπόν, ένα ταξίδι στο παρελθόν και να θυμηθούμε τις αξιομνημόνευτες στιγμές της επανεφεύρεσής της.

Το φόρεμα από κρέας

Τα MTV VMA του 2010 είχαν μόνο έναν πραγματικό νικητή: Για την ακρίβεια νικήτρια και ήταν η Lady Gaga και το περίφημο φόρεμά της από κρέας, που χάρισε μια από τις πιο αξιομνημόνευτες στιγμές μόδας στην πρόσφατη ιστορία.

Μάλιστα, ακόμη και η τσάντα ήταν φτιαγμένη από κρέας, την οποία η Gaga ζήτησε από τη Cher να κρατήσει, ενώ βρισκόταν στη σκηνή για να παραλάβει το αγαλματίδιο των VMA. Το ίδιο βράδυ, η Gaga ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσει το επόμενο άλμπουμ της «Born This Way».

Jo Calderone

Η Gaga διασκέδασε πολύ κατά τη διάρκεια της κυκλοφορίας του «Born This Way» του 2011. Μια αξιομνημόνευτη στιγμή αφορούσε την παρουσίαση του Jo Calderone, τον οποίο υποδύθηκε στη σκηνή στα VMA του 2011, ενώ τραγουδούσε το «Yoü and I», αφού έκανε το ντεμπούτο της στο μουσικό βίντεο για το τραγούδι.

Η Lady Gaga παρέμεινε στον ρόλο της καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς ως Calderone,. Δυστυχώς, η Lady Gaga δήλωσε στο «Vanity Fair» τον περασμένο μήνα ότι ο Calderone στην πραγματικότητα δεν είναι πια μαζί μας.

Η Lady Gaga με τον σύντροφό της, Michael Polansky

Το αυγό

Αν η Lady Gaga ξέρει να κάνει κάτι καλά, αυτό είναι σίγουρα μια θεαματική είσοδο… Κατά τη διάρκεια της εποχής του «Born This Way», μπήκε στα Grammy του 2011 μέσα σε ένα αυγό και μάλιστα σε ανθρώπινο μέγεθος.

Το αυγό, το οποίο σχεδίασε ο Hussein Chalayan, μεταφέρθηκε από καλλιτέχνες που φορούσαν λάτεξ και η Lady Gaga φαινόταν μέσα από το ομιχλώδες κέλυφός του, καθισμένη μέσα σε αυτό. Αργότερα εκκολάφθηκε από το αυγό και ερμήνευσε το ομώνυμο κομμάτι του άλμπουμ κατά τη διάρκεια της τελετής.

Η συνεργασία της με τον Tony Bennett

Μετά το «ArtPop» δημιούργησε το πρώτο της συνεργατικό άλμπουμ τζαζ με τον αείμνηστο Tony Bennett. Το «Cheek to Cheek» του 2014 σηματοδότησε την αρχή μιας πολυετούς συνεργασίας μεταξύ των δύο μεγάλων της μουσικής. Το ζευγάρι κυκλοφόρησε ένα δεύτερο κοινό άλμπουμ το 2021 με τίτλο «Love for Sale».

Η Gaga μετέφερε την περσόνα της ως τραγουδίστρια της τζαζ στο Λας Βέγκας το 2019, όταν έκανε το ντεμπούτο της με το «Love and Jazz», το οποίο διήρκεσε μέχρι το 2024. Ο Μπένετ πέθανε το 2023.

Μια πολυβραβευμένη καλλιτέχνιδα και το Όσκαρ

Η Lady Gaga ανήκει στην ελίτ των καλλιτεχνών που μπορούν να αποκαλούν τους εαυτούς τους νικητές των Όσκαρ, ένα βραβείο που σίγουρα συμπληρώνει τα 14 βραβεία Grammy που ήδη βρίσκονται στο ράφι της.

Η Lady Gaga έχει προταθεί συνολικά για τέσσερα Όσκαρ, αλλά το 2019 κέρδισε το πρώτο (και μοναδικό μέχρι στιγμής) αγαλματίδιο της στην κατηγορία καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού για το «Shallow», το οποίο γράφτηκε για την ταινία «Ένα αστέρι γεννιέται». Επίσης, πρωταγωνίστησε στο πλευρό του Μπράντλεϊ Κούπερ στην ταινία.

Η ανθρωπιά της Lady Gaga είναι η εμφάνιση που φοράει καλύτερα. Δεν βλέπει την υπεράσπιση ως μια στιγμή ή ως ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο έργο τέχνης, αλλά ως τρόπο ζωής και γι' αυτό είναι πάντα άξια του «χειροκροτήματος»...

Πηγή: skai.gr

