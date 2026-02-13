Κρουζ Μπέκαμ: Ελπίζει να φέρει χαμόγελο στα πρόσωπα των ανθρώπων με τη μουσική του

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Κρουζ Μπέκαμ, 20 ετών και γιος του Σερ Ντέιβιντ Μπέκαμ και της Βικτόρια Μπέκαμ, εκφράζει την επιθυμία να φέρει "χαμόγελο στα πρόσωπα των ανθρώπων" μέσω της μουσικής του.

Ακολουθώντας τα βήματα της μητέρας του, πρόκειται να ξεκινήσει την πρώτη του περιοδεία με την μπάντα του, The Breakers, στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Κρουζ Μπέκαμ δήλωσε ότι ελπίζει να φέρει «χαμόγελο στα πρόσωπα των ανθρώπων» με τη μουσική του, προσθέτοντας ότι «οι άνθρωποι το χρειάζονται αυτή τη στιγμή». Ο 20χρονος τραγουδιστής είναι ο τρίτος γιος των διάσημων γονέων, του πρώην ποδοσφαιριστή Σερ Ντέιβιντ Μπέκαμ και της τραγουδίστριας των Spice Girl, Βικτόρια Μπέκαμ.

Ακολουθώντας τα βήματα της μητέρας του, ο Κρουζ Μπέκαμ και η μπάντα του, The Breakers, πρόκειται να ξεκινήσουν την πρώτη τους περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η περιοδεία For Your Love περιλαμβάνει μια σειρά από συναυλίες σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και εμφανίσεις στο Παρίσι, το Βερολίνο και το Άμστερνταμ.

Το συγκρότημα προσκλήθηκε στην πρωινή εκπομπή του Κρις Έβανς στο Virgin Radio UK και ερμήνευσε το single For Your Love καθώς και μια διασκευή του I'm On Fire του Μπρους Σπρίνγκστιν. Απαντώντας στην ερώτηση ποιες είναι οι προσδοκίες του ο Μπέκαμ απάντησε: «Ειλικρινά, απλώς να συνεχίσω να φτιάχνω μουσική και να προσπαθώ να κάνω τους ανθρώπους να χαμογελούν».

Το single, το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα, ακολουθεί το ντεμπούτο single του, Optics. Στο μουσικό βίντεο του For Your Love κάνει μία σύντομη εμφάνιση ο παππούς του Κρουζ Μπέκαμ, πατέρας της Βικτόρια Μπέκαμ, Τόνι Άνταμς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.