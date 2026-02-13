Η Μισέλ Ομπάμα αποκάλυψε ότι πρόσφατα έκανε δέκα τρυπήματα στα αυτιά της σε μία μόνο επίσκεψη, δείχνοντας με υπερηφάνεια τη νέα της εμφάνιση. Η 62χρονη πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ μίλησε ανοιχτά για την απόφασή της στο τελευταίο επεισόδιο του podcast, το οποίο συν-παρουσιάζει με τον αδελφό της, Κρεγκ Ρόμπινσον.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Μισέλ έδειξε τα σκουλαρίκια που κοσμούν πλέον και τα δύο αυτιά της. «Πάντα σκεφτόμουν να κάνω μερικά επιπλέον τρυπήματα, αλλά ποτέ δεν το είχα τολμήσει», εξομολογήθηκε.

Όπως αποκάλυψε, έμπνευσή της στάθηκαν οι κόρες της, οι οποίες έχουν εδώ και χρόνια πολλά piercing. Η ίδια θυμήθηκε ότι η τελευταία φορά που είχε τρυπήσει τα αυτιά της ήταν πριν από περίπου 20 χρόνια, πριν αποκτήσει παιδιά. «Είχα μια δεύτερη τρύπα, αλλά μετά απλώς σταμάτησα να φοράω σκουλαρίκια», είπε χαρακτηριστικά. Δείχνοντας το αριστερό της αυτί στον αδελφό της, σχολίασε γελώντας: «Είναι σαν αστερισμός».

Αν και είναι ενθουσιασμένη με το αποτέλεσμα, παραδέχτηκε ότι δεν είχε σκοπό να κάνει τόσα πολλά τρυπήματα σε μία επίσκεψη. «Πήγα για λίγα και μετά έκανα αυτό που κάνω συνήθως: “Βάλε κι ένα εδώ… κι ένα εκεί… ας δοκιμάσουμε κι αυτό”», είπε. Το αποτέλεσμα; Δέκα «τρύπες» σε μία επίσκεψη.

Ο Ρόμπινσον αντέδρασε με γκριμάτσα, υποθέτοντας ότι η εμπειρία θα ήταν επώδυνη, ενώ η Μισέλ αποκάλυψε και την αντίδραση του συζύγου της, Μπαράκ Ομπάμα. «Του πήρε μερικές μέρες για να το προσέξει», είπε γελώντας. Όπως διηγήθηκε, εκείνος αρχικά νόμιζε ότι απλώς είχε αλλάξει χτένισμα. «Μου είπε: “Δεν έχεις πιάσει τα μαλλιά σου, τα έχεις αφήσει κάτω”. Και του απάντησα: “Κοιμάμαι δίπλα σου κάθε βράδυ, φίλε”», πρόσθεσε με χιούμορ.

Η αποκάλυψη αυτή έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τη συνέντευξή της στο podcast «Call Her Daddy», όπου η Μισέλ Ομπάμα μίλησε ανοιχτά για την εμμονή των ΜΜΕ με την εμφάνισή της κατά την πρώτη προεκλογική εκστρατεία του συζύγου της.

Πηγή: skai.gr

