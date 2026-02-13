Γκουίνεθ Πάλτροου: Η κόρη της αποκάλυψε τις αισθητικές επεμβάσεις που έχει υποβληθεί

Η κόρη της Γκουίνεθ Πάλτροου και του Κρις Μάρτιν, Apple (Έιπλ Μάρτιν), μίλησε ανοιχτά για τις αισθητικές επεμβάσεις που έχει υποβληθεί. Η 21χρονη ακολούθησε τα βήματα των γονιών της και έγινε μοντέλο, παράλληλα με τις σπουδές της και τη ζωή της ως μέλος αδελφότητας στο Πανεπιστήμιο Βάντερμπιλτ.

Τώρα αποκάλυψε τα μυστικά πίσω από τα χαρακτηριστικά της, σε ένα βίντεο στο οποίο εξηγεί τη ρουτίνα της «καθημερινής περιποίησης του δέρματος μιας αγχωμένης φοιτήτριας» στο περιοδικό «Vogue». «Ήρθε η ώρα να το παραδεχτώ. Έκανα μια φορά ενέσεις στα χείλη», είπε η διάσημη ηθοποιός. «Νομίζω ότι το έκανα όταν ήμουν 18 ετών».

Παρατήρησε ότι «όλοι φαίνεται να πιστεύουν ότι έχω κάνει τρελές ενέσεις στα χείλη» και επέμεινε ότι στην πραγματικότητα «απλά σούφρωνα πολύ τα χείλη μου και έβαζα μολύβι χειλιών».

Σε άλλο σημείο του βίντεο, η Apple, που έχει έναν 19χρονο αδελφό, έδειξε την «οπτική ψευδαίσθηση» που δημιουργεί το lip filler, βάζοντας το μολύβι, ακριβώς πάνω από τα χείλη της. «Μόλις αποκτήσεις το φυσικό σχήμα των χειλιών σου, απλώς πήγαινε λίγο, πολύ λίγο πιο πάνω από αυτό. Νιώθω ότι είναι η πρώτη φορά που οι άνθρωποι με ακούνε να μιλάω».

Εν τω μεταξύ, η Γκουίνεθ Πάλτροου δεν έχει επιβεβαιώσει ποτέ δημοσίως ότι έχει υποβληθεί σε επεμβατική πλαστική χειρουργική, αν και έχει ομολογήσει ότι έχει κάνει θεραπείες με λέιζερ και Botox. Όταν ένας θαυμαστής της ρώτησε στο Instagram πριν από μερικά χρόνια αν είχε κάνει Botox, απάντησε: «Θεέ μου, ναι. Τόσο με επιτυχία όσο και χωρίς επιτυχία, φοβάμαι».

