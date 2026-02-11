Φουντώνουν εκ νέου τα σενάρια επαναπροσέγγισης στην οικογένεια Μπέκαμ, μετά την κίνηση του Κρουζ Μπέκαμ να τείνει χείρα φιλίας στον αδελφό του, Μπρούκλιν.

Ο μικρότερος γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ έκανε μια ανάρτηση στο Instagram που δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς μοιράστηκε φωτογραφίες του Μπρούκλιν για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της έντονης οικογενειακής διαμάχης που φέρεται να έχει διχάσει την οικογένεια.

Την ανάρτηση συνόδευσε με το τραγούδι του Billy Joel, «The River of Dreams», επιλέγοντας στίχους με ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος και ξεκάθαρο συμβολισμό. Οι στίχοι μιλούν για «κάτι ιερό που έχασα» και για μια αναζήτηση όσων αφαιρέθηκαν από την ψυχή:

«Ψάχνω για κάτι που μου έχει αφαιρεθεί από την ψυχή,

κάτι που δεν θα έχανα ποτέ,

κάτι που κάποιος μου έκλεψε.

Ελπίζω να μην μου πάρει όλη μου τη ζωή,

μέχρι να βρω αυτό που ψάχνω…».

Για πολλούς, το μήνυμα αυτό θεωρήθηκε μια έμμεση αλλά ξεκάθαρη αναφορά στη ρήξη με τον μεγαλύτερο αδελφό του, αλλά και μια δημόσια προσπάθεια γεφύρωσης των διαφορών τους.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες που δημοσίευσε ο Κρουζ, ξεχώριζε και μία με τη μητέρα του, Βικτόρια Μπέκαμ, μια κίνηση που ερμηνεύτηκε ως σαφής ένδειξη στήριξης προς το πρόσωπό της. Υπενθυμίζεται ότι η Βικτόρια έχει βρεθεί στο επίκεντρο επικρίσεων, με ορισμένους να τη θεωρούν υπεύθυνη για την ένταση που δημιουργήθηκε στον γάμο του Μπρούκλιν με τη Νίκολα Πελτζ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.