George Clooney: Eντυπωσιακή εμφάνιση με την Amal στο πλευρό του

Κλασικός, George Clooney όπως τον αγαπήσαμε!

Ο διάσημος ηθοποιός έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί των Βραβείων Tony 2025, έχοντας στο πλευρό του τη λαμπερή Amal Clooney. Ο 64χρονος σταρ εμφανίστηκε ξανά με τα χαρακτηριστικά του γκρίζα μαλλιά, αφού αποχαιρέτησε το πιο σκούρο look που υιοθέτησε για τον θεατρικό του ρόλο.

Η Amal έκλεψε τις εντυπώσεις με μια off-the-shoulder δημιουργία Tamara Ralph Couture, στολισμένη με πέρλες, την οποία συνδύασε με γόβες Roger Vivier. Το λαμπερό ζευγάρι είχε εμφανιστεί πρόσφατα και στη Νέα Υόρκη, σε βραδινή έξοδο με τους φίλους τους Bono και Ali Hewson.

Ο Clooney, ντυμένος με ένα κλασικό μαύρο σμόκιν, ολοκλήρωσε πρόσφατα την οκταήμερη θεατρική του πορεία στο Broadway με την παράσταση Good Night, and Good Luck, στην οποία υποδύεται τον θρυλικό δημοσιογράφο Edward R. Murrow. Για τον ρόλο, ο ηθοποιός εγκατέλειψε το γνώριμο στυλ του, βάφοντας τα μαλλιά του καστανά και ξυρίζοντας εντελώς το πρόσωπό του — επιλογές που, όπως αποκάλυψε με χιούμορ, δεν ενθουσίασαν ούτε τον ίδιο ούτε την Amal.

«Είναι κακό. Γκρι στις ρίζες, σκούρο από πάνω. Σαν να περνάω κρίση μέσης ηλικίας!» δήλωσε στον Seth Meyers, τονίζοντας πως ανυπομονεί να ξαναβρεί τον εαυτό του. Όλα αυτά, βέβαια, άξιζαν τον κόπο: ο Clooney είναι υποψήφιος για Β’ Ανδρικό Ρόλο στα φετινά Tonys, ενώ η παράσταση συγκέντρωσε υποψηφιότητες και για σκηνογραφία, κοστούμια, φωτισμό και ήχο.

