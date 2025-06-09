Jennifer Lopez: Η εκρηκτική της εμφάνιση στο WorldPride D.C.

Η Jennifer Lopez, στα 55 της, απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι παραμένει αδιαμφισβήτητο fashion icon, ανεβαίνοντας στη σκηνή του WorldPride D.C. με εμφανίσεις που άφησαν το κοινό άφωνο. Η εκρηκτική της παρουσία συνοδεύτηκε από αποκαλυπτικά σύνολα που σχεδιάστηκαν από τους The Blonds και Rey Ortiz, με ένα από αυτά να τραβάει τα βλέμματα καθώς αποκάλυπτε το καλλίγραμμο σώμα της.

Η J.Lo εμφανίστηκε με ένα ασημί κορμάκι γεμάτο λαμπερές λεπτομέρειες, βαθύ ντεκολτέ και ψηλές, over-the-knee μπότες, ενώ η χαλαρή της κόμη ανέμιζε στους ώμους. Ανάμεσα στις εμφανίσεις της περιλαμβάνονταν και ένα μαύρο catsuit που άφηνε ελάχιστα στη φαντασία, καθώς και ένα εντυπωσιακό σετ μπικίνι με φλογερά μοτίβα.

Η pop diva, που πρόσφατα χώρισε οριστικά με τον Ben Affleck, βρήκε τη στιγμή να στείλει και ένα συγκινητικό μήνυμα στους LGBTQ+ θαυμαστές της:

«Η αγάπη και η στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια ήταν πηγή δύναμης για μένα. Είμαι εδώ για να σας γιορτάσω — την κοινότητα, τη διαφορετικότητα, την αγάπη και την ελευθερία».

Η Lopez δεν έμεινε όμως μόνο στις εντυπωσιακές εμφανίσεις. Στη σκηνή παρουσίασε και το τραγούδι “Kiss of the Spider Woman” από τη νέα της ταινία, στην οποία πρωταγωνιστεί και που έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις για πιθανή υποψηφιότητα για Όσκαρ. Η ταινία, παραγωγής Ben Affleck και Matt Damon, είναι βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του 1976 και έκανε πρεμιέρα στο Sundance 2025, ενώ θα κυκλοφορήσει επίσημα στις αίθουσες τον Οκτώβριο.

Η J.Lo — που σύντομα επιστρέφει με νέα residency στο Λας Βέγκας — δήλωσε στο People πως αυτό το καλοκαίρι είναι αφιερωμένο στην «ελευθερία και την ευτυχία», μετά την προσωπική της απελευθέρωση:

«Όλα στη ζωή μου αυτή τη στιγμή φαίνονται υγιή και καλά. Είμαι έτοιμη να βγω εκεί έξω και να κάνω τον κόσμο να χορέψει».

Η Lopez έκλεισε την εμφάνισή της με ένα σαφές μήνυμα ενδυνάμωσης:

«Όλοι έχουμε το δικαίωμα να ζούμε όπως θέλουμε και να είμαστε αυτοί που πραγματικά είμαστε. Κανείς δεν μπορεί να μας το πάρει αυτό».

Πηγή: skai.gr

