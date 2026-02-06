Υπήρξε ένα από τα πρώτα supermodels που σημάδεψαν τη διεθνή μόδα και συνεχίζει να αποδεικνύει ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός. Η Κρίστι Τέρλινγκτον, στα 57 της, παραμένει ενεργή στον χώρο, πιο γοητευτική από ποτέ, και μόλις ανέλαβε τον ρόλο της Παγκόσμιας Πρέσβειρας της Lancôme Paris.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο «Harper’s Bazaar», το εμβληματικό μοντέλο αποκάλυψε τα τέσσερα απλά πράγματα που κάνει καθημερινά για να διατηρεί τη φρεσκάδα και τη νεανική της όψη: καθαρισμό, ενυδάτωση, ύπνο και άσκηση.

«Είναι πραγματικά πολύ απλό», εξηγεί. «Πλένω το πρόσωπό μου κάθε πρωί και το ενυδατώνω καλά. Μάλιστα, κάποιες φορές το κάνω δύο φορές την ημέρα, ειδικά όταν το δέρμα μου είναι πιο ξηρό». Η ρουτίνα της ολοκληρώνεται με ελάχιστο μακιγιάζ: μια λεπτή στρώση φον ντε τεν, λίγο ρουζ και μάσκαρα. «Αυτό είναι όλο - είμαι έτοιμη».

Ιδιαίτερη σημασία δίνει, επίσης, στον ποιοτικό ύπνο και τη σωματική δραστηριότητα. «Ένας καλός ύπνος ή ένα τρέξιμο βοηθούν ολόκληρο το σώμα μου. Και λίγη ενυδατική κρέμα το πρωί με ξυπνάει και με κάνει να νιώθω πιο φρέσκια. Μικρή ποσότητα, μεγάλη απόδοση», σημειώνει.

Πέρα από την εξωτερική εμφάνιση, η Τέρλινγκτον μιλά ανοιχτά και για τη στάση ζωής της απέναντι στο πέρασμα του χρόνου. Δηλώνει συμφιλιωμένη με την ηλικία της και πιστεύει στη σημασία της αποδοχής: «Το να αγκαλιάζεις κάθε ηλικία είναι σημαντικό. Η εναλλακτική δεν είναι και τόσο συναρπαστική. Το να παραμένεις αισιόδοξος και να προσπαθείς να είσαι ο καλύτερος εαυτός σου σε κάθε φάση της ζωής είναι τρόπος ζωής».

Συγκινητική είναι και η αναφορά της στη μητέρα της: «Βλέπω τη μαμά μου στον εαυτό μου και εμένα στη μαμά μου. Είναι όμορφο, γιατί είναι 86 ετών και παραμένει μια πανέμορφη γυναίκα».

Πέρα από τον κόσμο της μόδας, η Κρίστι Τέρλινγκτον έχει έντονη κοινωνική δράση. Είναι ιδρύτρια του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Every Mother Counts, που εργάζεται για τη βελτίωση της υγείας των μητέρων και τη μείωση της μητρικής θνησιμότητας παγκοσμίως.

Η καριέρα της απογειώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και στις αρχές του ’90, όταν συνεργάστηκε με κορυφαία brands όπως Calvin Klein και Maybelline και εμφανίστηκε σε περισσότερα από 500 εξώφυλλα περιοδικών -μια πορεία που την καθιέρωσε ως διαχρονικό σύμβολο ομορφιάς και ουσίας.

Optimism is a force that moves forward. We’re proud to welcome Christy Turlington to the Lancôme Global Ambassador Collective. A voice of conviction, clarity, and purpose. pic.twitter.com/2TwqGEXb9X — Lancôme USA (@LancomeUSA) February 3, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.