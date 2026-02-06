Χάλι Μπέρι: Αρραβωνιάστηκε στα 59 της - Τέσσερις γάμοι και ένα νέο ξεκίνημα…

Παρά τους τρεις αποτυχημένους γάμους της, η Χάλι Μπέρι δηλώνει ότι δεν έχει πάψει να πιστεύει στην αιώνια αγάπη. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε ότι εκείνη και ο σύντροφός της, ο βραβευμένος με Grammy μουσικός, Βαν Χαντ, έχουν αρραβωνιαστεί.

Μιλώντας στην εκπομπή του Jimmy Fallon, η 59χρονη σταρ θέλησε να ξεκαθαρίσει τη «σύγχυση» που είχε δημιουργηθεί μετά από πρόσφατες δηλώσεις της. «Υπάρχει η εντύπωση ότι μου ζήτησε να τον παντρευτώ και εγώ είπα όχι. Δεν ισχύει αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Απλώς δεν έχουμε ορίσει ημερομηνία». Και συμπλήρωσε, επιβεβαιώνοντας τον αρραβώνα: «Φυσικά και είπα ότι θα τον παντρευτώ. Μου έδωσε ένα μικρό δαχτυλίδι».

Το «μικρό» πάντως μόνο μικρό δεν είναι: πρόκειται για ένα εντυπωσιακό χρυσό δαχτυλίδι, με μεγάλο κεντρικό διαμάντι, που δύσκολα περνά απαρατήρητο.

Η Μπέρι αναφερόταν σε συνέντευξή της στο περιοδικό «The Cut», όπου είχε αποκαλύψει ότι ο 55χρονος καλλιτέχνης τής έκανε πρόταση γάμου τον περασμένο Ιούνιο. Εκεί είχε δηλώσει πως «δεν είχε πει ακριβώς ναι», αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο γάμος θα μπορούσε να προκύψει για πρακτικούς λόγους, όπως τα νομικά και υγειονομικά προνόμια που συνοδεύουν έναν νόμιμο σύζυγο.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε τον Απρίλιο του 2020, στην κορύφωση της πανδημίας COVID-19, μέσω του αδελφού του Χαντ. Για τέσσερις μήνες επικοινωνούσαν αποκλειστικά με μηνύματα και τηλεφωνικές κλήσεις.

Η ηθοποιός έχει μιλήσει ανοιχτά για την κριτική που δέχτηκε μετά το τρίτο της διαζύγιο. «Οι άνθρωποι έλεγαν: “Τι πρόβλημα έχει; Είναι τρελή. Δεν μπορεί να κρατήσει έναν άντρα”», θυμήθηκε. Όπως εξομολογήθηκε, σταμάτησε να δίνει συνεντεύξεις για σχεδόν δέκα χρόνια, κουρασμένη από το ίδιο αφήγημα περί «άτυχης στην αγάπη».

«Πάντα απαντούσα: “Ποιος λέει ότι θέλω να κρατήσω έναν άντρα αν δεν είναι ο σωστός;”», σημείωσε, προσθέτοντας: «Είμαι στην καλύτερη σχέση της ζωής μου».

Αν τελικά ανέβει ξανά τα σκαλιά της εκκλησίας, θα πρόκειται για τον τέταρτο γάμο της. Η Μπέρι παντρεύτηκε για πρώτη φορά τον παίκτη του μπέιζμπολ, Ντέιβιντ Τζάστις, με τον οποίο χώρισε το 1997. Ακολούθησε ο γάμος της με τον τραγουδιστή Έρικ Μπενέτ, που έληξε το 2005, και στη συνέχεια με τον Γάλλο ηθοποιό, Ολιβιέ Μαρτίνεζ, με τον οποίο απέκτησε τον 12χρονο γιο τους, Ματέο.

Πηγή: skai.gr

