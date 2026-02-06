Η Κιμ Καρντάσιαν προκάλεσε έντονες αντιδράσεις με το νέο εξώφυλλο του περιοδικού «Complex», στο οποίο εμφανίζεται χωρίς μπλούζα ή σουτιέν, φορώντας μόνο μια μαύρη πετσέτα γύρω από τους ώμους της. Η πετσέτα είναι τραβηγμένη χαμηλά, καλύπτοντας διακριτικά το στήθος της, ενώ το εξώφυλλο ξεχωρίζει για την ιδιαίτερη αισθητική του, καθώς θυμίζει περισσότερο καλλιτεχνικό σχέδιο παρά κλασική φωτογράφιση.

Στη συνέντευξη που συνοδεύει το εξώφυλλο, η 45χρονη σταρ μίλησε για τη μεγάλη επιτυχία της συνεργασίας της με τη Nike μέσω του brand SKIMS. Η NikeSKIMS, όπως αποκάλυψε, ξεπέρασε κάθε προσδοκία, ενώ η ίδια συμμετείχε ενεργά και στον σχεδιασμό ενός εκκεντρικού, σύγχρονου παπουτσιού, το οποίο γνώρισε εντυπωσιακή απήχηση στο κοινό. Το «Complex» δεν δίστασε μάλιστα να τη χαρακτηρίσει «τη Michael Jordan των influencers».

Η συγκεκριμένη επαγγελματική επιτυχία ήρθε σε μια περίοδο που και η προσωπική της ζωή βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο. Την ίδια στιγμή που κυκλοφόρησε το εξώφυλλο, έγινε γνωστό πως η Κιμ Καρντάσιαν διατηρεί ρομαντική σχέση με τον επτά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula 1, Λιούις Χάμιλτον. Οι δυο τους εθεάθησαν πρόσφατα μαζί στο Παρίσι, ενώ πηγές αναφέρουν πως γνωρίζονται εδώ και χρόνια και έχουν βγει «μερικά ραντεβού το τελευταίο διάστημα».

Πηγή κοντά στο περιβάλλον της δήλωσε στο «Us Weekly» ότι η Κιμ «αισθάνεται έτοιμη να ξαναμπεί στον κόσμο των ραντεβού», μετά την ολοκλήρωση του διαζυγίου της από τον Κάνιε Γουέστ το 2022. Όπως αποκάλυψε η ίδια πηγή, η οικογένειά της θέλει απλώς να τη δει ευτυχισμένη έπειτα από όσα έχει περάσει.

Μετά τον χωρισμό της από τον διάσημο ράπερ, η Κιμ είχε συνδεθεί ερωτικά με τον Pete Davidson και τον Odell Beckham Jr., ενώ ο Λιούις Χάμιλτον είχε στο παρελθόν μια πολύ προβεβλημένη, «on-off» σχέση με τη Nicole Scherzinger.

Η ίδια, μητέρα τεσσάρων παιδιών -North, Saint, Chicago και Psalm- έχει μιλήσει ανοιχτά για τη σημασία της οικογένειας, τονίζοντας στο podcast «Khloe in Wonderland» πως, ανεξαρτήτως των συνθηκών, «στο τέλος της ημέρας είμαστε πάντα οικογένεια».

Σε ό,τι αφορά την επόμενη σχέση της, η Κιμ αποκάλυψε ότι αναζητά έναν άνθρωπο με «καλή ηθική και αξίες, ήρεμο χαρακτήρα, αξιοπιστία και αίσθημα ευθύνης», προσθέτοντας πως αυτό είναι το πιο σημαντικό για εκείνη.

Τέλος, η Καρντάσιαν έχει ξεκαθαρίσει πως δεν την απασχολεί ιδιαίτερα η κριτική. Μιλώντας στο περιοδικό «Interview», ανέφερε ότι, παρά το γεγονός πως η φήμη της προήλθε από την τηλεόραση και όχι από παραδοσιακά καλλιτεχνικά ταλέντα, αυτό δεν μειώνει την αξία της επιτυχίας της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.