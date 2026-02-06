Ρίκι Μάρτιν: Η επιστολή και η συγκίνηση με τη δήλωση του Bad Bunny για τους μετανάστες

Ο Ρίκι Μάρτιν έγραψε συγκινητική ανοιχτή επιστολή στον Bad Bunny μετά την επιτυχία του στα φετινά βραβεία Grammy, επαινώντας τον που «παραμένει πιστός» στις ρίζες του. Ο Πορτορικανός τραγουδιστής και ράπερ, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Μπενίτο Αντόνιο Μαρτίνεζ Οκάσιο ήταν μεταξύ των μεγαλύτερων νικητών στην τελετή απονομής των βραβείων Grammy του 2026, που πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες την περασμένη Κυριακή.

Ο Bad Bunny κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Παγκόσμιας Μουσικής Ερμηνείας για το τραγούδι του «EoO», καθώς και στις κατηγορίες Καλύτερου Άλμπουμ Urban Μουσικής και Άλμπουμ της Χρονιάς για το «Debí Tirar Más Fotos».

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία των Grammy που ισπανόφωνο άλμπουμ αναγνωρίζεται κορυφαίο της χρονιάς. Από τη σκηνή των βραβείων ο Bad Bunny τόνισε: «Προτού ευχαριστήσω τον Θεό, θα πω έξω η ICE», αναφερόμενος στην αστυνομία μετανάστευσης των ΗΠΑ.

«Δεν είμαστε άγριοι, δεν είμαστε ζώα, δεν είμαστε αλλοδαποί, είμαστε άνθρωποι και είμαστε Αμερικανοί» είπε ο ράπερ και τραγουδιστής, καλώντας τους Αμερικανούς να μην επιτρέψουν να τους «μολύνει» «το μίσος». «Με άγγιξε βαθιά, όχι μόνο ως καλλιτέχνη, αλλά και ως Πορτορικανό που έχει ανέβει σε σκηνές σε όλο τον κόσμο κουβαλώντας τη γλώσσα του, την προφορά του και την ιστορία του» όταν τον είδα να πετυχαίνει τονίζει ο τραγουδιστής Ρίκι Μάρτιν στην ανοιχτή επιστολή.

Η επιστολή δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα El Nuevo Día του Πουέρτο Ρίκο στις 3 Φεβρουαρίου και κοινοποιήθηκε από τον Μάρτιν στον λογαριασμό του στο Instagram. «Ξέρω τι σημαίνει να πετυχαίνεις χωρίς να αφήνεις πίσω σου την καταγωγή σου. Ξέρω πόσο βαρύ είναι, τι κοστίζει και τι θυσιάζεται όταν αποφασίζεις να μην αλλάξεις επειδή σου το ζητούν άλλοι» αναφέρεται στην επιστολή.

«Για αυτόν τον λόγο αυτό που έχεις πετύχει δεν είναι απλώς ένα ιστορικό μουσικό επίτευγμα, είναι μια πολιτιστική και ανθρώπινη νίκη. Κέρδισες χωρίς να αλλάξεις το χρώμα της φωνής σου. Κέρδισες χωρίς να σβήσεις τις ρίζες σου. Κέρδισες παραμένοντας πιστός στο Πουέρτο Ρίκο» υπογραμμίζει ο Ρίκι Μάρτιν.

Ο Ρίκι Μάρτιν, ο οποίος γεννήθηκε στο Σαν Χουάν, προσθέτει ότι βλέποντας τον Bad Bunny να κρατάει όλα τα τρόπαιά του εκείνη τη βραδιά, «αισθάνθηκε έναν κόμπο στο λαιμό», επειδή τον έκανε να συνειδητοποιήσει ότι «κάτι σημαντικό συμβαίνει... για όλους εμάς».

Αναφερόμενος στην ομιλία του Bad Bunny εκείνη τη βραδιά, ο Μάρτιν προσθέτει ότι συγκινήθηκε από τη «σιωπή του κοινού όταν μίλησε». «Όταν υπερασπίστηκες την κοινότητα των μεταναστών, όταν επισήμανες ένα σύστημα που διώκει και χωρίζει, μίλησες από ένα μέρος που γνωρίζω πολύ καλά, αυτό το μέρος όπου ο φόβος και η ελπίδα συνυπάρχουν, όπου εκατομμύρια άνθρωποι ζουν ανάμεσα σε γλώσσες, σύνορα και όνειρα που αναβάλλονται» αναφέρει.

Tengo el corazón lleno con lo que pasó ayer. Felicidades a Bad Bunny por este hito tan grande y a todos los premiados. Pero sobre todo, GRACIAS por hacer que la música sea el altavoz de lo bueno, de lo bonito, de lo real, de lo humano, de LA VERDAD. pic.twitter.com/6qL6OtIjMT — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) February 2, 2026

«Αυτό το επίτευγμα είναι για μια γενιά στην οποία δίδαξες ότι η ταυτότητά της είναι αδιαπραγμάτευτη και ότι η επιτυχία δεν είναι αντίθετη στην αυθεντικότητα» σημειώνει. «Από την καρδιά μου, από έναν Boricua (Πορτορικανό) σε άλλον, με σεβασμό και αγάπη, σε ευχαριστώ που μας υπενθυμίζεις ότι όταν ένας από τους δικούς μας πετυχαίνει, πετυχαίνουμε όλοι» τονίζει ο Ρίκι Μάρτιν.

Πηγή: skai.gr

