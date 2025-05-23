Brad Pitt: Ξύρισε το κεφάλι του - Περνάει κρίση μέσης ηλικίας κι αυτός - Το Χόλιγουντ ασχολείται με… τρίχες (φωτό)

Ο Μπραντ Πιτ ξύρισε το κεφάλι του και αυτό αποτελεί είδηση για τα διεθνή σκανδαλοθηρικά περιοδικά. Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τον ηθοποιό με κοντό μαλλί.

Φαίνεται πως τον τελευταίο καιρό το Χόλιγουντ και κατ’ επέκταση οι ηθοποιοί δεν έχουν να ασχοληθούν με κάτι άλλο και ασχολούνται με… τρίχες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι πρόσφατες «μεταμορφώσεις» της Νικόλ Κίντμαν και οι περούκες της.

Always handsome 😍



Brad Pitt debuted a striking new look in Los Angeles this week,https://t.co/4bh8wh5dBY



Brad Pitt was spotted with a completely shaved head while driving in L.A., looking nearly unrecognizable pic.twitter.com/BYYYXeDCtO — Beverly (@beverlyabcd) May 23, 2025

Ο 61χρονος βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός απαθανατίστηκε από τους φωτογράφους να οδηγεί με το νέο του «look» στο Λος Άντζελες. Ο 61χρονος ηθοποιός, γράφει η «Daily Mail», είναι γνωστός για τις συχνές αλλαγές που κάνει στην εμφάνισή του, οι οποίες αντικατοπτρίζουν το στυλ της γυναίκας με την οποία είναι μαζί του. Ωστόσο, με την τελευταία του σύντροφο, Ines De Ramon, δεν φαίνεται να ισχύει κάτι τέτοιο.

Ενώ ο σταρ έχει στο παρελθόν γίνει «ένα» με τις συντρόφους του, συμπεριλαμβανομένης της Gwyneth Paltrow -αθλητικά ασορτί ξανθά κομμένα μαλλιά με την ηθοποιό στο αποκορύφωμα του ειδυλλίου τους- δεν θα μπορούσε να ειπωθεί το ίδιο για την τωρινή του αγαπημένη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι επαγγελματίες οδηγοί χαρακτήρισαν τη νέα ταινία του ηθοποιού για τη Φόρμουλα 1 ως εκπληκτική, που θα φέρει νέους οπαδούς στο άθλημα, μετά την αποκλειστική προβολή της πριν από την κυκλοφορία της στο Γκραν Πρι του Μονακό. Η ταινία της Apple με πρωταγωνιστή τον Πιτ, με σκηνές δράσης που γυρίστηκαν τα Σαββατοκύριακα των αγώνων με τη συνεργασία της Formula 1, θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες διεθνώς στις 25 Ιουνίου και στη Βόρεια Αμερική στις 27 Ιουνίου.

Πηγή: skai.gr

