Η Αμερικανίδα σταρ των ριάλιτι, Kris Jenner, μίλησε για την απόφασή της να προχωρήσει σε αφαίρεση των ωοθηκών της. Μάλιστα, η ίδια ήταν συναισθηματικά φορτισμένη όσο μιλούσε για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Σε σκηνές κατά τη διάρκεια του ριάλιτι «The Kardashians», η Αμερικανίδα επιχειρηματίας αποκάλυψε ότι επρόκειτο να υποβληθεί σε αυτή την επέμβαση, αφού οι γιατροί διαπίστωσαν μια κύστη και έναν όγκο.

Ενώ βρισκόταν σε διακοπές στο Aspen του Κολοράντο με τον σύντροφό της Corey Gamble, η Jenner ανακοίνωσε τα νέα στις κόρες της, Kendall, Kim και Khloé Kardashian.

«Ήθελα να σας πω κάτι, γιατί δεν σας το είχα πει ακόμα, αλλά πήγα στον γιατρό και έκανα το σπινθηρογράφημά μου», είπε. «Και αυτό με κάνει πολύ συναισθηματική, αλλά... βρήκαν μια κύστη και κάτι σαν μικρό όγκο στην ωοθήκη μου. Έτσι πήγα στο γιατρό και μου είπε ότι πρέπει να αφαιρέσω τις ωοθήκες μου. Και είμαι πολύ συγκινημένη γι' αυτό, γιατί μου ήρθαν πολύ βολικά με εσάς. Είναι επίσης ένα θέμα που έχει να κάνει με το να μεγαλώνεις», πρόσθεσε. Και κατέληξε: «Είναι ένα κεφάλαιο στη ζωή μου (εννοεί τη μητρότητα) που κλείνει».

Η Τζένερ έχει έξι παιδιά: την Kim, την Khloé, την Kourtney και τον Rob Kardashian, από τον γάμο της με τον αείμνηστο Robert Kardashian. Έχει επίσης την Kendall και την Kylie Jenner, από το γάμο της με τον Caitlyn Jenner.

Τέλος, η Kris Jenner ανέφερε ότι το μεγαλύτερο επίτευγμά της ήταν να μεγαλώσει την οικογένειά της. «Οι άνθρωποι συχνά με ρωτούν ποια είναι η καλύτερη δουλειά που έχεις κάνει ποτέ και πάντα λέω αυτή της μητέρας. Η μεγαλύτερη ευλογία στη ζωή μου ήταν ότι μπόρεσα να γεννήσω έξι πανέμορφα παιδιά».

Η υποστήριξη από τις κόρες της

Μιλώντας στην κάμερα, η Kim Kardashian κατανόησε γιατί η μητέρα της ήταν αναστατωμένη. «Το να κάνεις μια εγχείρηση και να αφαιρείς τις ωοθήκες σου είναι πραγματικά μεγάλη υπόθεση», είπε.

«Αισθάνομαι πραγματικά λυπημένη. Δεν θα μπορούσα καν να φανταστώ πώς είναι να βρίσκεσαι σε αυτή την κατάσταση. Θα πρέπει να νιώθεις φοβισμένη». Η Kourtney συμφώνησε επίσης, λέγοντας ότι θα ένιωθε το ίδιο.



