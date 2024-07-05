Η Eva Longoria μοιράστηκε ότι η ίδια και η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Meryl Streep, έχουν χαριτωμένα παρατσούκλια η μία για την άλλη. Ποιο είναι αυτό; «Ξαδέρφη»… Σιγά το παρατσούκλι.

Eva Longoria, 49, shares the cute nickname she and Meryl Streep, 75, have for each other... after revealing they are distant cousins https://t.co/Bti9YBzKGX July 4, 2024

Αυτό συμβαίνει επειδή η πρωταγωνίστρια του «Desperate Housewives» και η ηθοποιός του «Devil Wears Prada» είναι μακρινές ξαδέρφες. «Η Meryl και εγώ είμαστε ξαδέρφες. Συμμετείχαμε και οι δύο στην εκπομπή του Dr. Gates και μαζί με τη Meryl Streep και βρήκαμε έναν κοινό συγγενή», είπε σε συνέντευξή της στο «Extra».

«Χρόνια αργότερα, την είδα σε μια εκδήλωση και ένας φίλος μου είπε: ‘’Πήγαινε να της πεις ότι είστε ξαδέρφες’’. Εγώ ντράπηκα και δεν το έκανα. Και τότε ακούω ‘’ξαδέρφη’’ και γυρίζω και είναι η Meryl», ανέφερε η Eva Longoria. Οι δύο γυναίκες συνεργάστηκαν στην τέταρτη σεζόν του «Only Murders in the Building». Μάλιστα, στην πρώτη ανάγνωση του σεναρίου, η Streep παρουσίασε τη Longoria ως ξαδέρφη της.



