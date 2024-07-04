Λογαριασμός
Halle Bailey: Κάνει οικογενειακές διακοπές στην Ιταλία και μας συστήνει τον γιο της (φωτό)

Το διάσημο ζευγάρι υποδέχτηκε το πρώτο του παιδί υπό άκρα μυστικότητα τον Δεκέμβριο του 2023

H Halle Bailey

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Η Mικρή Γοργόνα» (The Little Mermaid), Χάλι Μπέιλι, και ο σύντροφός της, DDG βρίσκονται για διακοπές στην Ιταλία.

Με αφορμή τις εκδηλώσεις Alta Moda της Dolce & Gabbana το ζευγάρι φωτογραφήθηκε πάνω σε μία προβλήτα έχοντας στην αγκαλιά του τον 6μηνών, Halo.

H Halle Bailey

Η ηθοποιός μοιράστηκε σε ανάρτησή της στο Ιnstagram τρία στιγμιότυπα αποκαλύπτοντας το πρόσωπο του μικρού. Ντυμένοι όλοι στα λευκά από τον διάσημο οίκο έδειχναν ευτυχισμένοι, ενώ τα βλέμματα έκλεψε ο Halo με τα ιδιαίτερα σγουρά μαλλιά του και με την απίστευτη ομοιότητα που έχει με τη μητέρα του.

H Halle Bailey

Μέσα σε λίγες ώρες η ανάρτηση συγκέντρωσε πάνω από 1.800.000 likes. Aπό την πλευρά του ο ράπερ στο προσωπικό του λογαριασμό στο Ιnstagram «αποκάλυψε» περισσότερα στιγμιότυπα τα οποία συνόδευσε με τη φράση «la familia».

H Halle Bailey

Το διάσημο ζευγάρι υποδέχτηκε το πρώτο του παιδί υπό άκρα μυστικότητα τον Δεκέμβριο του 2023, ενώ στις 6 Ιανουαρίου έκανε γνωστή την είδηση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Halle Bailey (@hallebailey)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

