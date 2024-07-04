Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Η Mικρή Γοργόνα» (The Little Mermaid), Χάλι Μπέιλι, και ο σύντροφός της, DDG βρίσκονται για διακοπές στην Ιταλία.

Με αφορμή τις εκδηλώσεις Alta Moda της Dolce & Gabbana το ζευγάρι φωτογραφήθηκε πάνω σε μία προβλήτα έχοντας στην αγκαλιά του τον 6μηνών, Halo.

Η ηθοποιός μοιράστηκε σε ανάρτησή της στο Ιnstagram τρία στιγμιότυπα αποκαλύπτοντας το πρόσωπο του μικρού. Ντυμένοι όλοι στα λευκά από τον διάσημο οίκο έδειχναν ευτυχισμένοι, ενώ τα βλέμματα έκλεψε ο Halo με τα ιδιαίτερα σγουρά μαλλιά του και με την απίστευτη ομοιότητα που έχει με τη μητέρα του.

Μέσα σε λίγες ώρες η ανάρτηση συγκέντρωσε πάνω από 1.800.000 likes. Aπό την πλευρά του ο ράπερ στο προσωπικό του λογαριασμό στο Ιnstagram «αποκάλυψε» περισσότερα στιγμιότυπα τα οποία συνόδευσε με τη φράση «la familia».

Το διάσημο ζευγάρι υποδέχτηκε το πρώτο του παιδί υπό άκρα μυστικότητα τον Δεκέμβριο του 2023, ενώ στις 6 Ιανουαρίου έκανε γνωστή την είδηση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

