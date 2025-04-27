Πρώην μοντέλο, ποδοσφαιριστής, νυν ηθοποιός και μέλος του Happy Day εδώ και 11 χρόνια, ο Κώστας Φραγκολιάς σίγουρα δεν είναι ένας άνθρωπος που μένει στάσιμος. Κριός γαρ, σίγουρα αναζητάει πάντα μια νέα πρόκληση αλλά μένει «πιστός» εκεί που νιώθει ότι τον εκτιμούν και περνάει καλά.

Γι’ αυτό αν και έχει περάσει από το μυαλό του να κάνει κάτι δικό του τηλεοπτικά δεν το έχει τολμήσει ως τώρα. Μιλώντας στο Λοιπόν που κυκλοφορεί και τον Ανδρέα Θεοδώρου εξηγεί και αναλυτικά το γιατί.

-Παράλληλα με το θέατρο σε βλέπουμε καθημερινά και στο «Happy Day». Ποιο είναι το μυστικό αυτής της εκπομπής που καθημερινά σαρώνει σε τηλεθέαση;

«Μετά από 11 χρόνια είμαστε μια οικογένεια στο «Happy Day»… Είμαστε όλοι άνθρωποι με ξεχωριστές απόψεις και ο κόσμος μπορεί να ταυτιστεί με τον καθένα μας. Επίσης μεταξύ μας έχουμε χημεία και σεβασμό και ό,τι συμβαίνει στο στούντιο, ευτυχώς μένει στο στούντιο, δεν το κουβαλάμε έξω από αυτό και η ζωή συνεχίζεται…»

-Τι είναι πλέον για σένα η Σταματίνα Τσιμτσιλή μετά από τόσα χρόνια συνεργασίας;

«Είναι η ξαδέρφη μου (γέλια). Μπορεί να κάνω πείσματα καμιά φορά, αλλά έτσι είναι τα σόγια και οι οικογένειες».

-Νιώθεις πως έχει έρθει η στιγμή να κάνεις τηλεοπτικά κάτι δικό σου;

«Κοίταξε, έχω σκεφτεί διάφορες φορές να κάνω κάτι τηλεοπτικό ίσως μια ταξιδιωτική εκπομπή, να είναι κάτι διαφορετικό δηλαδή. Είναι όμως τόσο όμορφη εκπομπή το «Happy Day» που όχι ακριβώς φοβάμαι, αλλά δεν τολμάω να κάνω κάτι διαφορετικό. Ειδικά αν χρειαστεί κιόλας να φύγω από το «Happy Day». Σκέφτομαι για παράδειγμα αν αυτό που θα κάνω, θα με κάνει να περνάω τόσο ωραία όπως το «Happy Day»…»

-Επαγγελματικά έχεις ασχοληθεί με πάρα πολλά πράγματα, αισθάνεσαι περισσότερο παρουσιαστής ή ηθοποιός;

«Εξαρτάται την εκάστοτε δουλειά. Πιο πολύ νιώθω παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, μετά ηθοποιός και μετά παρουσιαστής-πανελίστας. Η ανάγκη με έκανε παρουσιαστή-πανελίστα και η συμπάθεια της Σταματίνας (γέλια)».

-Έχοντας ζήσει τις «χρυσές» εποχές του μόντελινγκ πολλοί μπορεί να νομίζουν ότι έχεις αποκτήσει ένα γερό κομπόδεμα. Ισχύει κάτι τέτοιο;

«Όχι, δεν είναι ένα μεγάλο κομπόδεμα που να πω ότι για δυο χρόνια για παράδειγμα, μπορώ να αράξω και να μην δουλεύω. Άντε για κάνα εξάμηνο το πολύ, μέχρι εκεί. Και πολλά που μπορεί να είχα μαζέψει, έφυγαν στον κορονοϊό και σε διάφορες υποχρεώσεις».

-Βγήκες μικρός σχετικά στην showbiz, αισθάνθηκες ποτέ να καβαλάς το καλάμι;

«Αν και δεν νιώθω ότι βγήκα μικρός, ήμουν περίπου 30, δεν ένιωσα ποτέ ότι καβαλάω το καλάμι. Ούτε είχα ποτέ τίποτα τρελές απαιτήσεις σε εκάστοτε δουλειές. Δεν είχα τίποτα τρελά «θέλω» στη ζωή μου και σαν άνθρωπος έτσι και αλλιώς».

-Εμμονική θαυμάστρια είχες ποτέ;

«Όχι, ευτυχώς δεν ξύπναγα τα πάθη (γέλια). Ίσως το fan club το δικό μου να είναι πολύ διακριτικό».

-Τώρα που είσαι ελεύθερος δέχεσαι φλερτ μέσα από τα social media;

«Μπα όχι. Η μόνη περίοδος που δεχόμουν έντονο φλερτ μέσα από τα social media ήταν τα δυο πρώτα χρόνια που ήμουν στο «Happy Day». Εκεί υπήρξε μια άνθιση του φλερτ μετά τίποτα».

-Θα έβγαινες ποτέ ραντεβού με μια θαυμάστρια που θα σε φλέρταρε μέσα από τα social media;

«Ναι, θα έβγαινα. Πλέον είναι ένας τρόπος προσέγγισης και αν με ενδιέφερε η συγκεκριμένη κοπέλα, θα προσπαθούσα να μάθω περισσότερες πληροφορίες για εκείνη για να νιώσω λίγο πιο ασφαλής και σίγουρα θα έβγαινα σε δημόσιο χώρο».

