Μπραντ Πιτ: Τα τρυφερά τετ α τετ με την Ινές ντε Ραμόν μετά τη νέα σελίδα στη ζωή της κόρης του

Τρυφερή δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μπραντ Πιτ με τη σύντροφό του, Ινές ντε Ραμόν, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες. Ο 62χρονος ηθοποιός και η 33χρονη σχεδιάστρια κοσμημάτων, οι οποίοι είναι ζευγάρι από τα τέλη του 2022, βρέθηκαν στην παγκόσμια πρεμιέρα της Mercedes-AMG και δεν έκρυψαν τη διαχυτικότητά τους.

Οι δυο τους περπάτησαν χέρι-χέρι στον εντυπωσιακό χώρο της εκδήλωσης, ενώ πόζαραν μαζί στο κόκκινο χαλί. Καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς έδειχναν ιδιαίτερα κοντά, με τον Μπραντ Πιτ και την Ινές ντε Ραμόν να ανταλλάσσουν τρυφερές κινήσεις και να συνομιλούν με άλλους καλεσμένους, έχοντας συχνά τα χέρια τους ο ένας γύρω από τον άλλον.

Η εμφάνιση του ζευγαριού πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά την αποφοίτηση της Ζαχάρα Τζολί από το κολέγιο Spelman στην Ατλάντα της Τζόρτζια. Η κόρη του Μπραντ Πιτ και της Αντζελίνα Τζολί καταγράφηκε σε βίντεο να περπατά στη σκηνή για να παραλάβει το πτυχίο της, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή.

Κατά την τελετή αποφοίτησης, το όνομά της ακούστηκε ως Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί και όχι με το διπλό επώνυμο Τζολί-Πιτ, κάτι που σχολιάστηκε, καθώς και άλλα παιδιά του πρώην ζευγαριού έχουν στο παρελθόν συνδεθεί με ανάλογες κινήσεις ως προς τη χρήση του επωνύμου τους.

