Κάιλι Τζένερ-Τιμοτέ Σαλαμέ: Η ζήλια, οι εκκλήσεις για χώρο και η πρόταση γάμου

Για την Κάιλι Τζένερ, φαίνεται πως καμία απόσταση δεν είναι αρκετά μεγάλη όταν πρόκειται για τον Τιμοτέ Σαλαμέ. Ακόμη κι αν αυτό σημαίνει να πάρει το ιδιωτικό της τζετ, αξίας 70 εκατομμυρίων δολαρίων, να πετάξει μέχρι τη Νέα Υόρκη για να καθίσει δίπλα του σε αγώνα των Νιου Γιορκ Νικς και να επιστρέψει στο Λος Άντζελες μόλις 24 ώρες αργότερα.

Το ζευγάρι, που είναι μαζί εδώ και τρία χρόνια, φαίνεται πως έχει πλέον βρει τον ρυθμό του, παρά τα κατά καιρούς δημοσιεύματα που τους ήθελαν να χωρίζουν. Οι πρόσφατες δημόσιες εμφανίσεις τους, τα τρυφερά στιγμιότυπα σε αγώνες και η δημόσια αναφορά του ηθοποιού στη «σύντροφό» του έχουν κάνει πολλούς να πιστεύουν ότι μια πρόταση γάμου ίσως δεν αργεί.

Πίσω από την εικόνα του ερωτευμένου ζευγαριού, όμως, τα πράγματα δεν ήταν πάντα τόσο εύκολα. Πηγές κοντά στην Κάιλι Τζένερ και τον Τιμοτέ Σαλαμέ υποστηρίζουν ότι η σχέση τους πέρασε περιόδους έντασης, με τη ζήλια, την ανασφάλεια και την ανάγκη του ηθοποιού για προσωπικό χώρο να δημιουργούν τριβές.

«Η Κάιλι έμαθε ποιο είναι το μυστικό για να κρατήσει αυτή τη σχέση», ανέφερε άνθρωπος από το περιβάλλον τους. «Πλέον τον αφήνει να κάνει τα δικά του πράγματα. Στην αρχή, όταν η σχέση τους άρχισε να σοβαρεύει, αυτό την έκανε να νιώθει άβολα και προκαλούσε προβλήματα ανάμεσά τους», γράφει η «Daily Mail».

Η Κάιλι Τζένερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ γνωρίστηκαν τον Ιανουάριο του 2023 και από τότε οι κοινές τους εμφανίσεις έχουν σχολιαστεί όσο λίγες. Από τα φιλιά τους σε συναυλία της Μπιγιονσέ μέχρι τις παρουσίες τους σε βραβεία και αθλητικές διοργανώσεις, το ζευγάρι κατάφερε να γίνει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα της ποπ κουλτούρας.

Ωστόσο, στα τέλη του 2025 η σχέση τους φέρεται να δοκιμάστηκε. Το φορτωμένο πρόγραμμα του Σαλαμέ, με τα γυρίσματα του «Dune» στο εξωτερικό και την προώθηση της ταινίας «Marty Supreme», τον κράτησε για μεγάλα διαστήματα μακριά από την Κάιλι. Εκείνη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δυσκολεύτηκε αρχικά να διαχειριστεί την απόσταση.

Τον περασμένο Οκτώβριο, μάλιστα, υπήρχαν δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ο Τιμοτέ Σαλαμέ είχε φτάσει κοντά στον χωρισμό, καθώς οι δυο τους φέρονταν να είχαν διαφορετικές απόψεις για τον γάμο και το επόμενο βήμα στη σχέση τους. Λίγο αργότερα, όταν ρωτήθηκε για την Κάιλι Τζένερ σε συνέντευξή του στη «Vogue», απάντησε λακωνικά: «Δεν έχω κάτι να πω».

Όμως, λίγους μήνες μετά, η εικόνα άλλαξε. Στα βραβεία Critics Choice του 2026, όπου ο Σαλαμέ κέρδισε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού για την ερμηνεία του στο «Marty Supreme», έκλεισε την ευχαριστήρια ομιλία του αναφερόμενος στη «σύντροφό του εδώ και τρία χρόνια», την ευχαρίστησε για τη στήριξή της και της είπε δημόσια «σ’ αγαπώ».

Σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν το ζευγάρι, ο ηθοποιός κάποια στιγμή έθεσε ξεκάθαρα τα όριά του στην Κάιλι, εξηγώντας της ότι χρειάζεται χώρο και χρόνο για τον εαυτό του. «Τον έκανε να νιώθει ασφυκτικά», ανέφερε πηγή. «Ήθελε να είναι συνέχεια μαζί του, όμως αυτό δεν λειτουργούσε για εκείνον. Είναι άνθρωπος που χρειάζεται τον χώρο του και εκείνη στην αρχή δεν του τον έδινε».

Η ίδια πηγή υποστηρίζει ότι ο Σαλαμέ της μίλησε ανοιχτά και χωρίς περιστροφές. «Την αγαπά, αλλά χρειάζεται τον προσωπικό του χώρο. Εκείνη πλέον το έχει καταλάβει και δεν υπάρχουν πια θέματα εμπιστοσύνης. Είναι σε πολύ καλή φάση. Η σχέση τους είναι πιο σταθερή από ποτέ».

Άλλη πηγή αναφέρει ότι η Κάιλι αρχικά ζήλευε όταν ο Τιμοτέ έλειπε για γυρίσματα, επειδή ένιωθε πως δεν περνούσαν αρκετό χρόνο μαζί. Πλέον, όμως, οι δυο τους μιλούν καθημερινά, πρωί και βράδυ, όταν εκείνος βρίσκεται στα γυρίσματα, ενώ φροντίζουν να βλέπονται όσο πιο συχνά μπορούν. Έτσι, τα παλιά ζητήματα ζήλιας και ανασφάλειας φαίνεται πως έχουν μείνει πίσω.

Και κάπως έτσι, οι φήμες για πρόταση γάμου φουντώνουν. Σε πρόσφατη εμφάνισή της σε αγώνα των Νικς, η Κάιλι Τζένερ προκάλεσε σχόλια φορώντας ένα εντυπωσιακό διαμαντένιο δαχτυλίδι. Αν και έχει φορέσει το συγκεκριμένο κόσμημα ξανά, πολλοί αναρωτήθηκαν αν το επόμενο δαχτυλίδι θα είναι αυτό των αρραβώνων.

Πηγή: skai.gr

