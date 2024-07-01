Στα αρχικά βήματα μιας σχέσης, όλα μπορεί να φαίνονται ιδανικά. Ωστόσο, όταν η λεγόμενη περίοδος του μέλιτος τελειώνει, είναι σημαντικό να παρατηρήσετε τη συμπεριφορά του συντρόφου σας για να αποφασίσετε αν θα συνεχίσετε μαζί την κοινή σας πορεία.

Σημάδια που πρέπει να προσέξετε:

Επικεντρώνεται μόνο στον εαυτό του

Κάντε το εξής: όταν συναντάτε τον σύντροφό σας, σας ρωτά για τη μέρα σας; Αν προτιμά να μιλάει μόνο για τις δικές του δραστηριότητες και σκέψεις, αυτό μπορεί να δείχνει ότι δεν είναι αρκετά αφοσιωμένος στη σχέση σας. Παρατηρήστε αν αυτή η τάση συνεχίζεται και σε άλλες πτυχές της κοινής σας ζωής.

Διαβάστε περισσότερα στο womenolny.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.