Η Κένταλ Τζένερ, μοντέλο, επιχειρηματίας, σταρ του ριάλιτι «Keeping Up with the Kardashians» δημοσίευσε πρόσφατα φωτογραφίες στο Instagram που καταγράφουν επίσκεψή της στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι μεσάνυχτα, ενώ ήταν κλειστό για το κοινό. Ήταν ξυπόλητη, λεπτομέρεια που πολλοί έχουν αναδείξει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το μοντέλο βρέθηκε στο Παρίσι για την Εβδομάδα Μόδας και εκτός από την επίσκεψη στο Λούβρο, έκανε ιππασία σε επίδειξη της Vogue World και περπάτησε στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας με τον φίλο της, Πορτορικανό ράπερ και τραγουδιστή Bad Bunny.

Η Τζένερ είχε μία ιδιωτική ξενάγηση λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Μουσείο και εμφανίζεται ξυπόλητη μπροστά από αριστουργήματα τέχνης.

Οι φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο Instagram εμφανίζουν την Τζένερ να στέκεται μπροστά από τον μεγαλύτερο πίνακα ζωγραφικής του Μουσείου, το έργο «Ο Γάμος στην Κανά» (The Wedding at Cana) του Πάολο Βερονέζε (1563), το γλυπτό του Αντόνιο Κανόβα Έρως και Ψυχή (Psyche Revived by Cupid's Kiss) του 1787 και ένα κοντινό πλάνο της ζωγραφισμένης οροφής μία από τις αίθουσες του Μουσείου.

Η Τζένερ φαίνεται να στέκεται ξυπόλητη μπροστά από τη Μόνα Λίζα του Λεονάρντο ντα Βίντσι και το εμβληματικό μαρμάρινο γλυπτό Αφροδίτη της Μήλου του 2ου αιώνα π.Χ.

«Το Λούβρο τα μεσάνυχτα» έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας με τους θαυμαστές να υποθέτουν πως την φωτογράφησε ο σύντροφός της Bad Bunny.

Πολλοί ήταν οι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έσπευσαν να σχολιάσουν αρνητικά τη συγκεκριμένη κίνηση της Τζένερ επισημαίνοντας ότι έχει διαφορετική μεταχείριση από τον απλό κόσμο.

«Έλλειψη σεβασμού. Δεν πρέπει να επιτρέπεται σε κανέναν να είναι ξυπόλητος σε χώρους όπως αυτός» αναφέρεται σε σχόλιο.

«Το καταλαβαίνουμε. Είσαι υπερβολικά πλούσια, μπορείς να ανοίξεις το Μουσείο τα μεσάνυχτα μόνο για να περπατάς ξυπόλητη στις ιστορικές αίθουσες», έγραψε άλλος χρήστης.

Υπάρχουν, ωστόσο, και θαυμαστές της Κένταλ Τζένερ, οι οποίοι δεν εστίασαν στο γεγονός ότι δεν φορούσε παπούτσια. «Κένταλ, η ομορφιά σου κόβει την ανάσα!» ήταν ένα από τα σχόλια.

Και άλλοι διάσημοι είχαν στο παρελθόν ειδική μεταχείριση στον Λούβρο. Το Μουσείο συνεργάστηκε με την Beyoncé για την κυκλοφορία του άλμπουμ της το 2018. Η τραγουδίστρια και ο σύζυγός της Jay-Z κυκλοφόρησαν βίντεο για το τραγούδι "Apeshit" για να προωθήσουν το άλμπουμ τους «Everything Is Love». Μεγάλο μέρος του μουσικού βίντεο γυρίστηκε στον Λούβρο και το βίντεο περιελάμβανε στιγμιότυπα με αριστουργήματα από τη συλλογή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

