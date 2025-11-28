Κλόε Καρντάσιαν: Την κράζουν -και πάλι- για αποτυχία στο Photoshop

Οι θαυμαστές κατηγόρησαν για ακόμη μια φορά την Κλόε Καρντάσιαν ότι επεξεργάστηκε φωτογραφίες της. Η 41χρονη τηλεπερσόνα, η οποία πρόσφατα ισχυρίστηκε ότι δεν επεξεργάζεται πλέον τις φωτογραφίες της με το Photoshop όσο παλιά, φαινόταν, σχεδόν, αγνώριστη σε μια φωτογράφιση για το νέο της άρωμα, «Almost Always».

Στις εικόνες της καμπάνιας, η Κλόε φαίνεται λαμπερή και τέλεια, καθώς ποζάρει με ένα ανοιχτό μοβ φόρεμα και ένα λουλουδάτο κάλυμμα στο κεφάλι.

Είναι δύσκολο να πει κανείς αν οι φωτογραφίες είναι η φυσική εμφάνιση της Κλόε ή αν έχει εφαρμοστεί κάποιο φίλτρο για να κάνει τη σταρ της τηλεόρασης να μοιάζει με πίνακα ζωγραφικής, αναφέρει η «Daily Mail». Οι θαυμαστές στο διαδίκτυο δεν άργησαν να σχολιάσουν τη μητέρα δύο παιδιών, με έναν από αυτούς να γράφει: «Νόμιζα ότι είπες ότι δεν επεξεργάζεσαι τις φωτογραφίες σου με Photoshop».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Κλόε Καρντάσιαν κατηγορείται για τη χρήση του Photoshop στις φωτογραφίες της. Τον Απρίλιο, οι θεατές της σειράς της Κλόε στο Hulu την επέκριναν για ένα επεισόδιο που έδειχνε τα παρασκήνια μιας φωτογράφισης για το εξώφυλλο του podcast της. Οι κάμερες κατέγραψαν τη διάσημη τηλεπερσόνα να κοιτάζει κάποιες φωτογραφίες, στις οποίες φαινόταν αρκετά διαφορετική σε σύγκριση με την ύποπτα τέλεια εικόνα που επιλέχθηκε για το εξώφυλλο.

