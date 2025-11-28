Τιμοτέ Σαλαμέ: Έχει και δεύτερη δουλειά ως ράπερ; - Οι φήμες ότι είναι ο «EsDeeKid»…

Αυτή την εβδομάδα κυκλοφορούν φήμες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο ηθοποιός του Χόλιγουντ, Τιμοτέ Σαλαμέ, είναι -κρυφά- ράπερ.

Ο 29χρονος σταρ είναι γνωστός για τους ρόλους του σε μεγάλες ταινίες όπως το «Dune» και το «Wonka», αλλά πολλοί έχουν πειστεί ότι είναι ένας ράπερ με το όνομα «EsDeeKid».Ο «viral» σταρ κατάγεται από το Λίβερπουλ και τα τραγούδια του έχουν ανέβει στις 20 πρώτες θέσεις του βρετανικού chart των singles τις τελευταίες εβδομάδες, εν μέσω των φημών.

Μυστηριωδώς, ο «EsDeeKid» είναι ανώνυμος σε όλες τις φωτογραφίες του και στις συναυλίες φοράει πάντα μάσκες και κουκούλες για να κρύψει την πραγματική του ταυτότητα. Στο διαδίκτυο, πολλοί έχουν μοιραστεί φωτογραφίες του διάσημου ηθοποιού δίπλα στον «EsDeeKid» και επισημαίνουν τις ομοιότητες.

U.K. Rapper EsDeeKid Propelled by Timothée Chalamet Rumors to Billboard 200 Debuthttps://t.co/A9Ol2NVMKZ — billboard (@billboard) November 28, 2025

Οι θαυμαστές έχουν γράψει στο X: «Η θεωρία ότι ο Τιμοτέ Σαλαμέ είναι ο EsDeeKid, πρέπει να είναι μια από τις 5 κορυφαίες θεωρίες συνωμοσίας όλων των εποχών». Οι φήμες κυκλοφορούν μετά τον υποτιθέμενο χωρισμό του ηθοποιού με την Κάιλι Τζένερ.

Ο ηθοποιός και η μεγιστάνας των καλλυντικών, που έχει δύο παιδιά με τον ράπερ Travis Scott, έγιναν πρωτοσέλιδο για πρώτη φορά όταν ξεκίνησε η απρόσμενη σχέση τους τον Απρίλιο του 2023, μετά τη συνάντησή τους στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού. Και για μήνες, φήμες για μια σχέση με διακυμάνσεις κυκλοφορούσαν γύρω από το ζευγάρι. Πριν από μερικές εβδομάδες, η «Daily Mail» ανέφερε ότι το ζευγάρι πλέον δεν είναι μαζί.

Πηγή: skai.gr

