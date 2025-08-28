Η Κλόε Καρντάσιαν (Khloe Kardashian) δοκιμάζει μια νέα θεραπεία. Η διάσημη τηλεπερσόνα περιέγραψε λεπτομερώς την εμπειρία της από το ταξίδι της στο Μεξικό για να υποβληθεί σε θεραπεία με βλαστοκύτταρα. «Γυμνάζομαι 5 ημέρες την εβδομάδα, οπότε το να έχω κάτι που βοηθά στην ανάρρωση, τη φλεγμονή και τη γενική ευεξία είναι το επόμενο επίπεδο», έγραψε η ίδια στο Instagram στις 27 Αυγούστου. «Για να μην αναφέρω το πλεονέκτημα της αντιγήρανσης (ίσως το αγαπημένο μου πλεονέκτημα)».

Τα βλαστοκύτταρα είναι πρωτογενή κύτταρα του οργανισμού που έχουν τη μοναδική ικανότητα να διαφοροποιούνται σε διάφορους τύπους κυττάρων και να αναπαράγονται επ’ άπειρον. Υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες βλαστοκυττάρων: τα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα, τα οποία προέρχονται από τα πρώιμα στάδια ανάπτυξης του εμβρύου, και τα ενήλικα βλαστοκύτταρα, τα οποία βρίσκονται σε διάφορους ιστούς του σώματος και βοηθούν στην αναγέννηση των κυττάρων του οργανισμού.

Η Κλόε Καρντάσιαν υποβλήθηκε σε μια καινοτόμο θεραπεία με βλαστοκύτταρα Muse. Η μέθοδος Muse βασίζεται στην αντικατάσταση κατεστραμμένων κυττάρων με υγιή ιστό, στοχεύοντας στην ανανέωση αρθρώσεων και μυϊκών περιοχών. Παρά το γεγονός ότι ορισμένες θεραπείες με βλαστοκύτταρα έχουν έγκριση στις ΗΠΑ για συγκεκριμένες χρήσεις, η θεραπεία Muse παραμένει πειραματική και δεν είναι διαθέσιμη στο αμερικανικό σύστημα υγείας.

Η Καρντάσιαν αποκάλυψε ότι η ανάγκη για τη θεραπεία προέκυψε μετά από τραυματισμό στον ώμο πριν από δύο χρόνια, ο οποίος της προκάλεσε έντονο και μόνιμο πόνο. «Το όνειρό μου είναι ότι μια μέρα θεραπείες όπως αυτή θα είναι προσβάσιμες και προσιτές σε όλους, παντού», τόνισε η ίδια.

