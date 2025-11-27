Τζόνι Ντεπ: Με τη Βανέσα Παραντί... ήταν η ευτυχία

Mε τη Βανέσα Παραντί «ήταν η ευτυχία», εκμυστηρεύτηκε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο διάσημος ηθοποιός Τζόνι Ντεπ, αναφερόμενος στη Γαλλίδα τραγουδίστρια, με την οποία ήταν ζευγάρι το διάστημα μεταξύ 1998-2012 και απέκτησαν δύο παιδιά.

«Το μόνο που έχω είναι απίστευτες αναμνήσεις από εκείνη την περίοδο. Κατά τη διάρκεια των περιοδειών, είχα τον χρόνο να είμαι πατέρας», εξήγησε ο ίδιος, σε συνέντευξη που παραχώρησε από το Τόκιο.

«Η Βανέσα έδινε τις συναυλίες της, ξέρετε, σε διαφορετικές περιοδείες. Εγώ μπορούσα να είμαι απλά ο μπαμπάς κατά τη διάρκεια όλου αυτού του διαστήματος», εξήγησε ο ηθοποιός, ηλικίας 62 ετών.

«Από εκεί προήλθε το όνομα του άλμπουμ της, +Bliss+» ("Ευτυχία" στα αγγλικά), που κυκλοφόρησε το 2000. «Ήταν η ευτυχία», τόνισε.

Στην Ιαπωνία, ο ηθοποιός έχει πάει για να εγκαινιάσει μια έκθεση με τίτλο "A Bunch of Stuff", όπου παρουσιάζονται περίπου 60 από τα έργα του, σκίτσα, πίνακες, φωτογραφίες, δημιουργίες των τελευταίων 30 ετών, μετά την πρεμιέρα της στη Νέα Υόρκη.

«Δεν ισχυρίζομαι πως είμαι τίποτα άλλο από ένας άνθρωπος που ζωγραφίζει. Δεν είμαι καν πραγματικά ζωγράφος», δήλωσε.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συνέντευξης, ο Τζόνι Ντεπ είπε, περιγράφοντας τι σημαίνει για εκείνον η διαδικασία της δημιουργίας: «Αυτό που με ενθουσιάζει σήμερα, αυτό που μου προκαλεί ένα είδος ηλεκτροσόκ, αυτό που με καταπλήσσει».

«Το να παίζω είναι μια μορφή έκφρασης, η μουσική επίσης και η ζωγραφική, το σχέδιο, η δημιουργία, όλα αυτά είναι αναγκαία», δήλωσε, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου. «Αυτή είναι η μοναδική πραγματική μου ανάγκη, μονίμως. Εάν όχι, ο εγκέφαλός μου εκρήγνυται».

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 2022, έργα του Τζόνι Ντεπ από την πρώτη συλλογή του "Friends and Heroes", πωλήθηκαν μέσα σε μόλις λίγες ώρες, σύμφωνα με τον οίκο Castle Fine Art.

Ο ηθοποιός, που είναι επίσης μουσικός, είχε βγάλει τότε το ποσό των τριών εκατομμυρίων στερλινών (3,5 εκατομμύρια ευρώ εκείνη την εποχή) και είχε πουλήσει 780 έργα μέσα από τις 37 γκαλερί του καλλιτεχνικού οίκου, σύμφωνα με ΜΜΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.