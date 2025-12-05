Κιμ Κατράλ: Η 69χρονη «Σαμάνθα» από το «Sex And The City» παντρεύτηκε για 4η φορά

Η σταρ της σειράς «Sex And The City», Κιμ Κατράλ, παντρεύτηκε για τέταρτη φορά σε μια μυστική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο. Η 69χρονη ηθοποιός παντρεύτηκε τον ηχολήπτη Russell Thomas, 54 ετών, σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το «People».

Το ζευγάρι γνωρίστηκε για πρώτη φορά στο BBC, στο Λονδίνο, όταν η διάσημη ηθοποιός εμφανίστηκε σε ένα επεισόδιο του «Woman's Hour», το 2016, για να ηχογραφήσει ένα δοκίμιο για την αϋπνία. Παντρεύτηκε τον αγαπημένο της στο Chelsea Old Town Hall σε μια τελετή στην οποία, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, παρευρέθηκαν μόνο 12 καλεσμένοι.

Η τελετή ήταν ιδιαίτερα διακριτική και επικεντρώθηκε στην ισχυρή σχέση που έχει καλλιεργήσει το ζευγάρι για σχεδόν μια δεκαετία, καθώς και στις σχέσεις τους με την οικογένεια και τους φίλους τους. Η Κιμ Κατράλ συνέχισε να διατηρεί τη φήμη της ως ειδήμων της μόδας, φορώντας ένα καλαίσθητο κοστούμι Dior, που σχεδιάστηκε από τη μακροχρόνια συνεργάτιδά της -και πρώην ενδυματολόγο της σειράς «Sex And The City» -Patricia Field.

Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «The Times of London» τον Ιούνιο του 2023, η ηθοποιός δήλωσε ότι ήταν «πολύ ευγνώμων» για την «υπέροχη» σχέση της με τον Thomas. Επαίνεσε την «ωραία ζωή» τους, η οποία ήρθε στο προσκήνιο μετά την πρώτη τους συνάντηση στο BBC. Μάλιστα, η ίδια είχε αποκαλύψει ότι ο Thomas κράτησε επαφή μαζί της μετά την εμφάνισή της στην εκπομπή του BBC Radio 4 και την ακολούθησε στο Twitter (τώρα X). «Μου έστειλε μήνυμα», είπε στο περιοδικό «Glamour. «Ήταν πολύ, πολύ μοντέρνο και ήταν πολύ εύκολο. Ήταν πολύ γενναίο εκ μέρους του, γιατί δεν γνωριζόμασταν καλά, εκτός από μερικά γεύματα που είχαμε κάνει μαζί. Αλλά έγινε και τα πήγαμε πολύ καλά», είπε στο «People» το 2020. «Και από τότε είμαστε μαζί!».

Πηγή: skai.gr

