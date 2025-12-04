Η Τζένιφερ Λόπεζ αφαιρεί το τατουάζ με το όνομα του Μπεν Άφλεκ

Η Τζένιφερ Λόπεζ φαίνεται να βάζει οριστικό τέλος σε ό,τι θυμίζει τη σχέση της με τον Μπεν Άφλεκ.

Το ζευγάρι, που είχε αρραβωνιαστεί το 2002 και επανασυνδέθηκε χρόνια αργότερα, παντρεύτηκε τελικά το 2022.

Έναν χρόνο μετά, η τραγουδίστρια είχε φωτογραφηθεί με ένα τατουάζ στο πλευρό της: ένα σύμβολο του απείρου, διακοσμημένο με βέλος και τα ονόματα των δύο τους γραμμένα πάνω στις γραμμές του.

Ο Άφλεκ, την ίδια περίοδο, είχε κάνει τατουάζ με δύο σταυρωτά βέλη και τα αρχικά τους.

Παρότι η σχέση έλαβε τέλος όταν η Λόπεζ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον Αύγουστο του 2024, το τατουάζ παρέμεινε στη θέση του για αρκετό καιρό, τροφοδοτώντας διαρκείς φήμες.

Τον Σεπτέμβριο του 2024, η εμφάνιση της τραγουδίστριας στο κόκκινο χαλί με φόρεμα που άφηνε εκτεθειμένα τα πλευρά της έκανε πολλούς να πιστέψουν ότι είχε αφαιρέσει το τατουάζ — αργότερα, όμως, αποκαλύφθηκε πως ήταν απλώς καλυμμένο με μακιγιάζ.

Σε βίντεο που δημοσίευσε μάλιστα στο Instagram, το τατουάζ εξακολουθούσε να διακρίνεται, αν και ξεθωριασμένο.

Παρόλα αυτά, τον Μάιο, μια εμφάνισή της στα AMAs με φόρεμα ανοιχτής πλάτης έδειξε ότι η διαδικασία αφαίρεσης είχε πιθανότατα ξεκινήσει.

Σύμφωνα με ανώνυμο σχόλιο στο Deuxmoi, η Λόπεζ φέρεται να αντικαθιστά πλέον το παλιό σχέδιο με ένα κολιμπρί στη θέση του ονόματός του Αφλεκ.

Τα σχόλια που πυροδοτήθηκαν στα σόσιαλ ήταν φυσικά «δηλητηριώδη».

«Γι’ αυτό δεν κάνεις ποτέ τατουάζ με το όνομα κάποιου» και «Όχι άλλο Bennifer 3.0», έγραψαν ενδεικτικά οι χρήστες.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.