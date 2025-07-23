Καμίλα Καμπέγιο: Η τραγουδίστρια με τον δισεκατομμυριούχο σύντροφό της στην Ίμπιζα (φωτό)

Η Καμίλα Καμπέγιο (Camila Cabello) και ο δισεκατομμυριούχος αγαπημένος της, Henry Junior Chalhoub, έφεραν τα πάνω-κάτω κατά τη διάρκεια της απόδρασής τους στην Ίμπιζα. Η ασυγκράτητη τραγουδίστρια του «Havana» φωτογραφήθηκε να φιλάει παθιασμένα τον επιχειρηματία και να ερωτοτροπούν μέσα και έξω από τη θάλασσα.

Η 28χρονη ποπ σταρ εμφανίστηκε με ένα μικροσκοπικό μαύρο μπικίνι, ενώ ο Chalhoub αρκέστηκε σε ένα απλό μαγιό παραλλαγής. Η καλλιτέχνιδα και ο Chalhoub δεν κρύβουν τον έρωτά τους από τότε που κυκλοφόρησε η φήμη ότι είναι μαζί, τον Νοέμβριο του 2024. Στην αρχή του ειδυλλίου τους, φωτογράφοι τους είχαν απαθανατίσει να συνομιλούν, ενώ παρευρίσκονταν σε afterparty επίδειξης μόδας του Elie Saab στη Σαουδική Αραβία.

Τον περασμένο Μάρτιο, η Καμίλα Καμπέγιο και ο σύντροφός της απόλαυσαν επίσης μια ρομαντική απόδραση στη Ρώμη. Εντοπίστηκαν να σταματούν για να φιληθούν σε ένα πεζοδρόμιο, ενώ έβγαιναν για καφέ.

Γεννημένη στην Αβάνα από Κουβανή μητέρα και Μεξικανό πατέρα, η Καμίλα Καμπέγιο πέρασε τα πρώτα παιδικά της χρόνια στο Μεξικό. Στην ηλικία των 6 ετών, η μητέρα της, Sinuhe Estrabao, της είπε ότι θα έπαιρναν το λεωφορείο για την Disney World, όμως, στην πραγματικότητα ταξίδεψαν για 36 ώρες μέχρι το Μαϊάμι, όπου μετακόμισαν με τη νονά της και περίμεναν 18 μήνες για να τους συναντήσει ο πατέρας της, Alejandro.

