Κιμ Καρντάσιαν: Εμφανίστηκε με αβυσσαλέο ντεκολτέ και σταυρό της Νταιάνα

Μια εκρηκτική εμφάνιση, με αβυσσαλέο ντεκολτέ (όπως συνηθίζει) και έναν τεράστιο σταυρό με αμέθυστο που είχε η φορέσει η πριγκίπισσα Νταϊάνα έκανε το Σάββατο, σε γκαλά στο Λος Αντζελες, η διάσημη τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας Κιμ Καρντάσιαν.

Η Κιμ εμφανίστηκε στο LACMA Art+Film Gala , στο Μουσείο Τεχνης στο Λος Αντζελες, φορώντας το κολιέ με τον τεράστιο σταυρό που είχε φορέσει η Νταϊάνα σε φιλανθρωπική εκδήλωση το 1987, το οποίο είχε αγοράσει σε δημοπρασία του οίκου Sotheby' s το 2023 για σχεδόν 200.000 δολάρια.

Οι Βρετανοί, οι κριτικοί της μόδας και οι λάτρεις της Νταϊάνα σε όλο τον κόσμο κυριολεκτικά «έσκισαν» την 44χρονη τηλεπερσόνα για την επιλογή της να φορέσει με αυτό τον τρόπο το εμβληματικό σταυρό - κολιέ της αδικοχαμένης πριγκίπισσας, αποκαλώντας την εμφάνισή της «αισχρή» και «χυδαία».

Η Νταϊάνα είχε φορέσει το κόσμημα σε μια σειρά από μαργαριτάρια όταν παρευρέθηκε στο φιλανθρωπικό γκαλά του Birthright το 1987, με μία μακριά, μωβ βελούδινη τουαλέτα Catherine Walker.

Ο «Σταυρός Attallah» κατασκευάστηκε από τον οίκο Garrand τη δεκαετία του 1920 και διαθέτει αμέθυστους τετράγωνης κοπής που περιβάλλονται από διαμάντια κυκλικής κοπής 5,25 καρατίων.

