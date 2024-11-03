Η Πάμελα Άντερσον μοιράζεται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το γιατί έφυγε από το Χόλιγουντ για την πατρίδα της, τον Καναδά.

Η ηθοποιός είπε στο Women's Wear Daily αυτή την εβδομάδα ότι η απόφασή της ήρθε ως ένας τρόπος για να «κοιτάξει πραγματικά τη ζωή [της] και να θυμηθεί ποια ήταν».

«Όχι αυτό που μου έλεγαν οι άλλοι ότι ήμουν - και δεν ήθελα να με καθορίζει τίποτα από αυτό που μου είχε συμβεί», εξήγησε περαιτέρω.

«Ήθελα αυτό που κάνω να με καθορίζει… όλες αυτές οι συνειδητοποιήσεις μου ήρθαν στον κήπο με τις τριανταφυλλιές».

Η σταρ του «The Baywatch», 57 ετών, έφυγε από την Tinseltown για το νησί Βανκούβερ της Βρετανικής Κολομβίας, πριν από μερικά χρόνια, σε μια περίοδο αναστοχασμού.

Σε μια συνέντευξη στο Better Homes & Gardens τον Αύγουστο, η Άντερσον θυμήθηκε ότι «κάποια στιγμή τα παράτησε» και ένιωσε ότι «χρειαζόταν μια αλλαγή» πριν από τη μετακόμισή της.

«Δεν ξέρω τι συνέβη τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά νιώθω τώρα τόσο μακριά από την εικόνα του ποια ήμουν», εξήγησε στο δημοσίευμα.

Η σταρ του «Barb Wire» πρόσθεσε ότι ένιωθε επίσης «πολύ λυπημένη και μοναχική», καθώς και «παρεξηγημένη».

«Ένιωθα σαν να είχα πραγματικά μπερδευτεί, ότι όλη μου η ζωή ήταν ένα σωρό λάθη», είπε.

Η Άντερσον δεν μοιράστηκε εκείνη τη στιγμή ποια λάθη νόμιζε ότι έκανε, αλλά περιέγραψε τι πίστευε ότι σκέφτονταν οι άνθρωποι για εκείνη.

H Άντερσον ήταν σύμβολο του σεξ της δεκαετίας του '90, αφού έφτασε στα ύψη η φήμη της από το "Baywatch" και έγινε βασικό στοιχείο στο περιοδικό Playboy.

Συμμετείχε στην περιβόητη σεξουαλική ταινία που διέρρευσε το 1996 με τον τότε σύζυγό της, τον ντράμερ των Mötley Crüe, Tommy Lee, που προηγουμένως ανέφερε ότι τη βάραινε πάρα πολύ.

Το ζευγάρι έχει δύο ενήλικους γιους: τον Brandon Thomas Lee, 28 ετών, και τον Dylan Jagger Lee, 26 ετών.

Η Άντερσον δοκίμασε να παντρευτεί αρκετές φορές, αλλά αυτή τη στιγμή είναι ανύπαντρη. Δεν έκανε άλλα παιδιά.

Πηγή: skai.gr

