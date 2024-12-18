Η Κιμ Καρντάσιαν δεν αφήνει το σπασμένο αριστερό της πόδι να περιορίσει το στυλ της. Η 44χρονη τηλεπερσόνα εξέπληξε τους θαυμαστές της, όταν αποκάλυψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έναν λευκό γύψο σε σχήμα μπότας με τακούνι.

Μάλιστα, η ίδια τράβηξε μια κοντινή φωτογραφία και μοιράστηκε με ανυπομονησία το στιγμιότυπο με τους εκατομμύρια ακολούθους της τόσο στο X (πρώην Twitter) όσο και στο Instagram.

Η μητέρα τεσσάρων παιδιών ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες ότι είχε σπάσει το πόδι της, αλλά δεν αποκάλυψε ακόμα πώς συνέβη ο τραυματισμός.

Πολλοί θαυμαστές της βρήκαν «καινοτόμο» το σχέδιο της για το σπασμένο πόδι, με κάποιους χρήστες να της γράφουν ότι ο γύψος της φτέρνας θα γίνει «τάση». «Πάντα μπροστά από την εποχή σου στον κόσμο της μόδας», έγραψε ένας χρήστης του X, ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Αυτό θα είναι η νέα τάση». Εν τω μεταξύ, άλλοι ενθάρρυναν την Κιμ να επικεντρωθεί στη διαδικασία επούλωσης και όχι στη μόδα.

