Ο Κιάνου Ριβς (Keanu Reeves) και η σύντροφός του, Αλεξάντρα Γκραντ, έδειξαν την αγάπη τους στο κόκκινο χαλί, αφού λίγες ημέρες πριν είχαν διαψεύσει τις φήμες περί γάμου. Ο 61χρονος ηθοποιός έφερε μαζί του την 52χρονη εικαστική καλλιτέχνιδα στην προβολή της επερχόμενης ταινίας του, «Good Fortune», και αντάλλαξαν ένα παθιασμένο φιλί στο κόκκινο χαλί. Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε στο Lincoln Square, στη Νέα Υόρκη.

Η Αλεξάντρα Γκραντ είχε χαρακτηρίσει τις εικασίες περί γάμου ως «ψεύτικες ειδήσεις», αλλά ευχαρίστησε όσους τους συνεχάρησαν πρόσφατα. «Το μοιράζομαι εδώ για να ευχαριστήσω όλους για τα συγχαρητήρια σχετικά με τον γάμο μας. Μόνο που, δεν παντρευτήκαμε. Τα καλά νέα είναι πολύ απαραίτητα αυτές τις μέρες, αλλά εξακολουθούν να είναι ψεύτικες ειδήσεις, οπότε να είστε προσεκτικοί εκεί έξω! Ορίστε, λοιπόν, λίγη πραγματική ευτυχία!», είχε γράψει η ίδια σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Keanu Reeves and girlfriend Alexandra Grant kiss on the red carpet at the #GoodFortune premiere in NYC pic.twitter.com/jGAYsk3LB0 — The Hollywood Reporter (@THR) October 13, 2025

Ο Κιάνου Ριβς και η Αλεξάντρα Γκραντ έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι τον Νοέμβριο του 2019, στο κόκκινο χαλί του γκαλά LACMA Art + Film στο Λος Άντζελες, σχεδόν δέκα χρόνια μετά τη συνεργασία τους για το βιβλίο «Ode to Happiness».

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα ο ηθοποιός προκάλεσε ανησυχία στους θαυμαστές του όταν έφτασε στο θέατρο, πριν από την πρεμιέρα της παράστασης «Περιμένοντας τον Γκοντό». Η απώλεια βάρους και το χρώμα του δέρματός του σχολιάστηκαν από τους θαυμαστές του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Φαίνεται τόσο αδύνατος. Είναι ανησυχητικό. Τα τελευταία χρόνια έχει αδυνατίσει τρομακτικά, ελπίζω να μην είναι άρρωστος. Ήταν τόσο εντυπωσιακός στο John Wick. Τι συνέβη;», έγραψαν χρήστες στα social media.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.