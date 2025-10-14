Η Κέιτι Πέρι (Katy Perry) «έσπασε» τη σιωπή της σχετικά με τον ρομαντικό της δεσμό με τον Τζάστιν Τριντό, κάνοντας ένα πονηρό σχόλιο επί σκηνής κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στο «The O2 Arena», στο Λονδίνο.

Η ποπ σταρ απαθανατίστηκε το Σαββατοκύριακο να φιλιέται και να αγκαλιάζεται με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά πάνω σε ένα γιοτ, το Caravelle, στα ανοικτά της ακτής της Σάντα Μπάρμπαρα, στην Καλιφόρνια. Η καλλιτέχνις απευθυνόμενη στο κοινό κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας περιοδείας της «Lifetimes» είπε: «Λονδίνο, Αγγλία, έτσι είστε τη Δευτέρα το βράδυ μετά από μια ολόκληρη μέρα στη δουλειά και μια ολόκληρη μέρα στο σχολείο;», σύμφωνα με την εφημερίδα «The Sun». «Δεν είναι περίεργο που πάντα ερωτεύομαι Άγγλους... αλλά όχι πια», είπε με νόημα η Κέιτι Πέρι.

KATY PERRY-JUSTIN TRUDEAU ROMANCE CONFIRMED? 'The View' co-hosts weigh in on the relationship after the singer and former Canadian prime minister were caught in a PDA moment. pic.twitter.com/a9Ic7jZkNY — The View (@TheView) October 13, 2025

Από τη συναυλία της δεν έλειψαν και τα ευτράπελα, όπως το γεγονός ότι ένας θαυμαστής της της έκανε πρόταση γάμου, με την Κέιτι Πέρι να του «ρίχνει» χυλόπιτα. Η ίδια γέλασε, λέγοντας χαρακτηριστικά στον θαυμαστή: «Μακάρι να μου το είχες ζητήσει πριν από 48 ώρες».

Η Κέιτι Πέρι και ο γοητευτικός πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, πυροδότησαν τις πρώτες φήμες ότι είναι ζευγάρι τον περασμένο Ιούλιο, όταν δημοσιεύτηκε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι δυο τους απολάμβαναν ένα ρομαντικό δείπνο στο εστιατόριο Le Violon, στο Μόντρεαλ, λίγες εβδομάδες μετά την ανακοίνωση του χωρισμού της τραγουδίστριας από τον αρραβωνιαστικό της, Ορλάντο Μπλουμ.

#KatyPerry is saying "bon appétit" to #JustinTrudeau ... as the pair was seen chowing down at a swanky restaurant in Montreal.#Exclusive video at the 🔗HERE: https://t.co/5zuWZzOdMc pic.twitter.com/E30ll0cflJ — TMZ (@TMZ) July 29, 2025

Το «καυτό» ραντεβού είχε αποκαλύψει η ιστοσελίδα TMZ. Το σκηνικό; Κεράκια, κοκτέιλ και ένα τραπέζι μόνο για δύο. Οι δυο τους είχαν προηγουμένως κάνει περίπατο στο καταπράσινο πάρκο Mount Royal, μακριά από τα φλας των παπαράτσι, αλλά όχι και από τα αδιάκριτα βλέμματα. Στο εστιατόριο μοιράστηκαν πιάτα, μεταξύ αυτών και έναν ζουμερό αστακό, και ήπιαν κοκτέιλ, ενώ ένας αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε τη σκηνή ως «ιδιαίτερα οικεία».

‘YACHT’ IN THE ACT: Former Canadian Prime Minister Justin Trudeau and pop star Katy Perry were spotted sharing some PDA off the California coast, photos obtained by FOX News Digital show. pic.twitter.com/jlhQQCbmre — Fox News (@FoxNews) October 12, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.