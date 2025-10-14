Μία «νέα αρχή» ανυπομονούν να κάνουν ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, μαζί με τα παιδιά τους, μετακομίζοντας σε ένα σπίτι, μακριά από τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και το Adelaide Cottage, στο Μπερκσάιρ.

Κέιτ και Ουίλιαμ θα μετακομίσουν για πάντα στο Forest Lodge, μία γεωργιανή έπαυλη 328 ετών ακίνητο, μέσα στο αχανές πάρκο του Ουίνδσορ, και σκοπεύουν να συνεχίσουν να μένουν εκεί ακόμα και όταν ο Ουίλιαμ γίνει βασιλιάς.

Το ζευγάρι σκόπευε να μείνει στο Adelaide Cottage μέχρι τα Χριστούγεννα αλλά, σύμφωνα με την Daily Mail, επισπεύδουν τη μετακόμισή τους το αργότερο μέχρι τις 5 Νοεμβρίου.

Η ανακαίνιση έχει ολοκληρωθεί και τα συνεργεία μεταφέρουν τώρα τα υπάρχοντα της οικογένειας στην έπαυλη.

Γιατί βιάζονται να μετακομίσουν

Ουίλιαμ και Κέιτ δεν θέλουν να περάσουν τις γιορτές και την Πρωτοχρονιά στο παλιό τους σπίτι, λόγω των κακών αναμνήσεων των 3 προηγούμενων χρόνων.

Το ζευγάρι μετακόμισε με τα παιδιά του από το Παλάτι του Κένσινγκτον στο Adelaide Cottage τον Αύγουστο του 2022 για να τους προσφέρει μια πιο προστατευμένη, αγροτική ανατροφή και να είναι κοντά στη γιαγιά του Γουίλιαμ, τη Βασίλισσα Ελισάβετ Β'.

Ωστόσο, η Ελισάβετ πέθανε λίγες εβδομάδες αφότου μετακόμισαν, η πρώτη σε μια σειρά οικογενειακών προκλήσεων.

Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, κυκλοφόρησε το καυστικό ντοκιμαντέρ του Netflix για τον Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ (Χάρι και Μέγκαν) ενώ τον Ιανουάριο κυκλοφόρησαν τα τα απομνημονεύματα του Πρίγκιπα Χάρι, Spare.

Ουίλιαμ και Κέιτ βρέθηκαν στο επίκεντρο των επιθέσεων, περνώντας δύσκολες ώρες ως οικογένεια.

Επιπλέον, πέρυσι, τόσο η πριγκίπισσα όσο και ο βασιλιάς Κάρολος διαγνώστηκαν με καρκίνο, με αποτέλεσμα μία σκοτεινή περίοδο στη ζωή της οικογένειας – και με τρομερό ψυχολογικό αντίκτυπο στα μικρά παιδιά τους: τον πρίγκιπα Γεώργιος 12 ετών, ο οποίος θα ξεκινήσει το γυμνάσιο το επόμενο φθινόπωρο, την 10χρονη πριγκίπισσα Σάρλοτ, και τον 7χρονο πρίγκιπα Λούις.

«Δυστυχώς, στο Adelaide Cottage έχουν πραγματικά κάποιες δύσκολες αναμνήσεις», δήλωσε πηγή στη Daily Mail. «Έχουν βιώσει μερικές από τις πιο δύσκολες στιγμές τους εκεί... Η οικογένεια είναι πραγματικά χαρούμενη για αυτή τη μετακόμιση και ενθουσιασμένη για ένα νέο ξεκίνημα» τόνισε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.