Ο Κιάνου Ριβς (Keanu Reeves) προκάλεσε ανησυχία στους θαυμαστές του όταν έφτασε στο θέατρο πριν από την πρεμιέρα της παράστασης «Περιμένοντας τον Γκοντό». Ο 61χρονος σταρ του «Μάτριξ» έφτασε στο θέατρο Hudson, στο Μανχάταν, με τη σύντροφό του, την 52χρονη Αλεξάνδρα Γκραντ, αλλά όλα τα βλέμματα στράφηκαν στην εμφάνιση του ηθοποιού. Η απώλεια βάρους και το χρώμα του δέρματός του σχολιάστηκαν από τους θαυμαστές του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ηθοποιός, ο οποίος πρόσφατα διέψευσε τις φήμες ότι παντρεύτηκε τη σύντροφό του, χαρακτηρίστηκε «άκαμπτος» στη σκηνή από τον Johnny Oleksinski, δημοσιογράφο της «New York Post». Αφού εμφανίστηκε ένα βίντεο με τον Κιάνου Ριβς, ντυμένο με ένα τσαλακωμένο κοστούμι και φθαρμένα παπούτσια, να φτάνει στο θέατρο, οι θαυμαστές του έκαναν «αιχμηρά» σχόλια στα social media.

«Φαίνεται τόσο αδύνατος. Είναι ανησυχητικό. Τα τελευταία χρόνια έχει αδυνατίσει τρομακτικά, ελπίζω να μην είναι άρρωστος. Ήταν τόσο εντυπωσιακός στο John Wick. Τι συνέβη;», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης, ενώ ένας άλλο συμπλήρωσε: «Χάνει πολύ βάρος και φαίνεται δυστυχισμένος και αδύνατος. Φυσικά, εξακολουθεί να φαίνεται ωραίος. Κιάνου, σε αγαπάω, αλλά χρειάζεσαι επειγόντως μια νέα εμφάνιση».

Πριν από λίγες ημέρες, η Αλεξάνδρα Γκραντ, με ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, διέψευσε κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι το ζευγάρι παντρεύτηκε. Η Γκραντ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αυτή είναι μια αληθινή φωτογραφία. Όχι μία φωτογραφία αρραβώνων ή μια ανακοίνωση γάμου μέσω τεχνητής νοημοσύνης... απλώς ένα φιλί! (αν και ίσως η στιγμή ακριβώς πριν ή μετά από αυτό...αν κρίνουμε τις ελαφρώς αστείες εκφράσεις των προσώπων μας!)».

Ο Κιάνου Ριβς και η Αλεξάντρα Γκραντ έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι τον Νοέμβριο του 2019, στο κόκκινο χαλί του γκαλά LACMA Art + Film στο Λος Άντζελες, σχεδόν δέκα χρόνια μετά τη συνεργασία τους για το βιβλίο «Ode to Happiness», σύμφωνα με το «People».

Keanu Reeves, 61, sparks concern at theater before 'stiff' Waiting for Godot performance https://t.co/lRu0SALOmb — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) September 29, 2025

Πηγή: skai.gr

