Αντιδράσεις προκάλεσε φωτογραφία που δημοσίευσε η Ντονατέλα Bερσάτσε στα social media, με αρκετούς χρήστες του διαδικτύου να μην την αναγνωρίζουν, καθώς το πρόσωπό της έμοιαζε αρκετά διαφορετικό.

Η Ντονατέλα, όπως γράφει το «Page Six», εμφανίστηκε στην πρεμιέρα του «The Devil Wears Prada: The Musical» για να τιμήσει τον Έλτον Τζον, που έγραψε τη μουσική για το μιούζικαλ. Μάλιστα, η ίδια δημοσίευσε στο Instagram αρκετές φωτογραφίες, αλλά μία έκανε τη διαφορά. Λες και πρόκειται για μια «άλλη» Donatella Versace!

«Η Ντονατέλα έχει νέο πρόσωπο, ποια είναι αυτή;», έγραψε κάποιος στην πλατφόρμα Χ, με άλλο άτομο να προσθέτει: «Δεν νομίζω ότι η Ντονατέλα άλλαξε, απλά χρησιμοποίησε καλά φίλτρα».

Τέλος, ένας άλλος χρήστης σημείωσε: «Άνθρωποι, κάποιος πρέπει να μάθει ποιος είναι αυτός ο γιατρός στο Hollywood που κάνει αυτά τα θαύματα»...

Δείτε παλαιότερες φωτογραφίες της Donatella Versace

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.