Alex Consani: Η πρώτη τρανς που κέρδισε το βραβείο «Καλύτερου Μοντέλου της Χρονιάς» (φωτό)

«Είμαι η πρώτη τρανς γυναίκα που κέρδισε αυτό το βραβείο», είπε η Αμερικανίδα σταρ του TikTok

Alex Consani

Ιστορία έγραψε στα «Fashion Awards 2024» η Alex Consani, η οποία έγινε η πρώτη τρανς που κερδίζει το βραβείο του «Μοντέλου της Χρονιάς». 

Alex Consani

Η ίδια είναι ένα «φαινόμενο» του TikTok με σχεδόν τέσσερα εκατ. followers. Με τον τίτλο αυτό, η Άλεξ Κονσάνι, που κατάγεται από την Καλιφόρνια, μπαίνει στην ίδια λίστα με ιέρειες του μόντελινγκ όπως η Κέιτ Μος, η Ναόμι Κάμπελ, η Μπέλα Χαντίτ και η Κάρα Ντελεβίν.

Alex Consani

Alex Consani

«Ουρλιάζω γιατί κέρδισα το βραβείο Model of the year», έγραψε η Consani στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το μοντέλο απέκτησε μεγάλη φήμη στα social media με τις αναρτήσεις που έκανε στο TikTok κατά την περίοδο της πανδημίας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alex Consani (@alexconsani)

Alex Consani

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alex Consani (@alexconsani)

Πηγή: skai.gr

