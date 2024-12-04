Ιστορία έγραψε στα «Fashion Awards 2024» η Alex Consani, η οποία έγινε η πρώτη τρανς που κερδίζει το βραβείο του «Μοντέλου της Χρονιάς».

Η ίδια είναι ένα «φαινόμενο» του TikTok με σχεδόν τέσσερα εκατ. followers. Με τον τίτλο αυτό, η Άλεξ Κονσάνι, που κατάγεται από την Καλιφόρνια, μπαίνει στην ίδια λίστα με ιέρειες του μόντελινγκ όπως η Κέιτ Μος, η Ναόμι Κάμπελ, η Μπέλα Χαντίτ και η Κάρα Ντελεβίν.

«Ουρλιάζω γιατί κέρδισα το βραβείο Model of the year», έγραψε η Consani στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το μοντέλο απέκτησε μεγάλη φήμη στα social media με τις αναρτήσεις που έκανε στο TikTok κατά την περίοδο της πανδημίας.

Πηγή: skai.gr

